Меланию Трамп раскритиковали за голые плечи в церкви

В Сети осудили супругу Президента США Дональда Трампа Меланию за неподобающий вид при посещении церкви. Фотографии были опубликованы в ее официальном аккаунте Twitter.

На снимках первая леди запечатлена в Национальном храме Святого Иоанна Павла II в Вашингтоне вместе со своим супругом. Они посетили церковь для возложения венка в честь столетия бывшего папы. На Мелании было надето черное платье-миди без рукавов, туфли на каблуках фирмы Manolo Blanik и солнцезащитные очки Dior.

Пользователи Сети выразили свое негодование по поводу голых плеч Мелании Трамп при посещении храма.

«Неуважительно посещать церковь в таком виде», — прокомментировал один из подписчиков. «Невероятно! Проститутка с обнаженными плечами в католической церкви!» — написал второй. «Какой позор», — высказался третий.

Некоторые вспомнили осуждение обществом бывшей первой леди США Мишель Обамы за появление на публике в нарядах без рукавов.

«Из-за того, что Мишель появилась в наряде с голыми плечами, разгорелся большой скандал. Мелании же все сходит с рук. Двойные стандарты», «Мишель попала бы в ад за открытые плечи в церкви», — возмущаются пользователи Интернета.

Самые наблюдательные зрители также заметили, что Дональд Трамп заставил жену улыбаться на камеру. Выражение лица Мелании было равнодушным до того момента, как Президент не шепнул ей что-то на ухо. Она выдавила улыбку на камеру, после чего ее лицо приняло прежний каменный вид.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда глава США заставляет свою жену улыбаться. Так, супруга Трампа продемонстрировала натянутую улыбку на инагурации своего мужа, когда смотрела на него. Как только Трамп перевел взгляд, первая леди перестала улыбаться.

Ранее, в феврале, общество расценило как неуважение к женщинам еще один наряд Мелании Трамп, в котором она появилась на ежегодном обращении президента к Конгрессу США. Она появилась на мероприятии в черном костюме Dolce Gabbana. В Сети на нее обрушился шквал критики за то, что по цвету одежды она выделялась на фоне членов Демократической партии, которые были на мероприятии в белых нарядах. Белым цветом одежды демократы выразили поддержку движения суфражисток в борьбе за права женщин.