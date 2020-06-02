Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов

Сегодня, 15:48

Александр Зуев

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Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала результат похудения после третьих родов

Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» Елена Подкаминская в феврале родила третьего ребенка. О рождении сына 41-летняя актриса сообщила лишь через нескольких недель после родов. Известно, что она не любит рассказывать о своей личной жизни. При этом о беременности Елены ни в прессе, ни в соцсетях не сообщалось, поэтому поклонники были удивлены, когда узнали эту новость.

После родов актриса начала возвращаться в свою прежнюю форму. Недавно она сообщила в Instagtam, что добилась в похудении хороших результатов. Елена написала, что ей удалось «застегнуть джинсы с высокой талией» и разместила фотографии, на которых она запечатлена в облегающей водолазке и обтягивающих джинсах.

Судя по опубликованному фото, звезда не теряла времени зря на самоизоляции - не набирала килограммы, как многие, а приводила себя в форму. На фото видно, что ее борьба с избыточным весом проходит успешно. Как выяснилось, Елена сбросила лишние килограммы, отказавшись от сахара.

Поклонники актрисы пришли в восторге от фотографий. Они отметили, что невозможно поверить в то, что актриса три месяца назад родила, так как она выглядит подтянутой и стройной.

«Стройняшка. Не скажешь, что мама 3 деток», «Как вы быстро пришли в форму!» — удивились фанаты.
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