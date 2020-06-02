Стало известно, как Анджелина Джоли погубила свое здоровье и брак

Несколько лет назад американская публика и любители кино из других стран обрели любимчиков - супружескую чету - голливудского красавца Брэда Питта и секс-символ Америки Анджелину Джоли. Поклонники супругов считали их самой красивой парой Голливуда, но через десять лет мнение фанатов изменилось.

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 45 лет, и она все еще считается самой яркой звездой американского кинематографа, но в последнее время ее имя связывают уже не с успехами в творческой деятельности, а с семейными скандалами. К тому же актриса внешне изменилась в худшую сторону. Анджелину донимают стрессы и проблемы в личной жизни. Кроме того, ее фильмография не пополняется и, видимо, в жизни одной из самых желанных в мире женщин наступил кризис.

Поговаривают, что истинной причиной развода является драка Питта с сыном Мэддкосом. Тогда у Питта действительно были проблемы с алкогольной зависимостью, и на этой почве он однажды подрался с сыном. Правда, потом актер «завязал». Но едва ли Джоли была образцовой женой. Звезда закатывала истерики, находясь под воздействием стресса. Ее гуманитарные миссии вышли на первое место, поэтому она все меньше общалась с мужем и детьми.

Женщина курила, отказывалась от пищи, в результате чего оказалась в психиатрической клинике, да еще и с анорексией. До помолвки Джоли считала, что у нее есть врожденная предрасположенность к раку, поэтому она удалила яичники и молочные железы. Ко всему в последнее время все говорят о болезненной худобе Анджелины.

Джоли родилась в семье актеров, но родители разошлись через год. Во время учебы в киношколе Ли Страсберга у Анджелины друзей не было, так как она часто становилась объектом насмешек. У ее матери не было денег, поэтому она одевала Анджелину в секонд-хендах. Девочка носила мешковатые наряды, которые подчеркивали ее худобу. В возрасте 14 лет будущую звезду пригласили на работу. Юная модель и мелькала в клипах известных музыкантов. Сперва Джоли снялась в экспериментальных киноработах брата, а в 1993 ее позвали в ленту «Киборг 2: Стеклянная тень». Молодую актрису тянуло ко всему пагубному. К 20 годам она успела перепробовать множество наркотиков, но эту зависимость она все же победила.

Первым ее мужем стал Джонни Ли Миллер, хотя брак продлился всего год, пишет StarHit.ru . Позже актриса закрутила роман с Тимоти Хаттоном, а брак с Билли Бобом растянулся на три года. На съемках «Мистера и Миссис Смит» звезда познакомилась с Брэдом Питтом. Вскоре Джоли назвали разлучницей, так как многие считали, что она увела актера у Дженнифер Энистон.