Стало известно, как Анджелина Джоли погубила свое здоровье и брак

Несколько лет назад американская публика и любители кино из других стран обрели любимчиков - супружескую чету - голливудского красавца Брэда Питта и секс-символ Америки Анджелину Джоли. Поклонники супругов считали их самой красивой парой Голливуда, но через десять лет мнение фанатов изменилось.
4 июня Анджелине Джоли исполнилось 45 лет, и она все еще считается самой яркой звездой американского кинематографа, но в последнее время ее имя связывают уже не с успехами в творческой деятельности, а с семейными скандалами. К тому же актриса внешне изменилась в худшую сторону. Анджелину донимают стрессы и проблемы в личной жизни. Кроме того, ее фильмография не пополняется и, видимо, в жизни одной из самых желанных в мире женщин наступил кризис.
Поговаривают, что истинной причиной развода является драка Питта с сыном Мэддкосом. Тогда у Питта действительно были проблемы с алкогольной зависимостью, и на этой почве он однажды подрался с сыном. Правда, потом актер «завязал». Но едва ли Джоли была образцовой женой. Звезда закатывала истерики, находясь под воздействием стресса. Ее гуманитарные миссии вышли на первое место, поэтому она все меньше общалась с мужем и детьми.
Женщина курила, отказывалась от пищи, в результате чего оказалась в психиатрической клинике, да еще и с анорексией. До помолвки Джоли считала, что у нее есть врожденная предрасположенность к раку, поэтому она удалила яичники и молочные железы. Ко всему в последнее время все говорят о болезненной худобе Анджелины.
Джоли родилась в семье актеров, но родители разошлись через год. Во время учебы в киношколе Ли Страсберга у Анджелины друзей не было, так как она часто становилась объектом насмешек. У ее матери не было денег, поэтому она одевала Анджелину в секонд-хендах. Девочка носила мешковатые наряды, которые подчеркивали ее худобу. В возрасте 14 лет будущую звезду пригласили на работу. Юная модель и мелькала в клипах известных музыкантов. Сперва Джоли снялась в экспериментальных киноработах брата, а в 1993 ее позвали в ленту «Киборг 2: Стеклянная тень». Молодую актрису тянуло ко всему пагубному. К 20 годам она успела перепробовать множество наркотиков, но эту зависимость она все же победила.
Первым ее мужем стал Джонни Ли Миллер, хотя брак продлился всего год, пишет StarHit.ru. Позже актриса закрутила роман с Тимоти Хаттоном, а брак с Билли Бобом растянулся на три года. На съемках «Мистера и Миссис Смит» звезда познакомилась с Брэдом Питтом. Вскоре Джоли назвали разлучницей, так как многие считали, что она увела актера у Дженнифер Энистон.
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