Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги

Сегодня, 13:39

Александр Зуев

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Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги
Роман Жуков и его семья

Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш. Об этом заявила сама Елена Жукова. По ее словам, в 2008 году муж насильно принудил ее заниматься с ним сексом, после чего у нее открылось кровотечение и пришлось вызывать скорую помощь.

«Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма», — говорит Елена.

Бывшая супруга музыканта до сих пор не может прийти в себя после этого случая, хотя с того момента прошло немало лет.

Известно, что пара поженилась в 2005 году и прожила в браке 13 лет. У них родились семеро детей, в 2012-м их дочь пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла в результате несчастного случая. У музыканта мог родиться еще один ребенок, но Елена его потеряла. Она не может простить Роману насилие, из-за которого у нее произошел самопроизвольный аборт. Елена также поведала журналистам о многочисленных изменах мужа. Тогда она старалась не обращать внимания на то, что супруг, отец ее детей, вел разгульную жизнь, имел беспорядочные половые связи, особенно на гастролях.

В какой-то момент Елена не захотела с ним жить и ей пришлось уйти от певца с шестью детьми. Она окончательно решила развестись с домашним тираном, и теперь воспитывает шестерых детей самостоятельно, хотя, конечно же, тогда испытывала финансовые и психологические трудности.

В свою очередь Жуков не раз рассказывал о пристрастии жены к спиртному, но многодетная мать отмечает что все было с точностью до наоборот. Судя по ее словам, это Роман был любителем выпить и под воздействием алкоголя над ней издевался. По словам женщины, звезда эстрады выгонял ее из дома ночью беременной и без денег, пишет Собеседник. Кстати, в 2018 году бывшие супруги встретились в телестудии. Жуков набросился на бывшую жену с обвинениями и припомнил, как она любила веселиться на вечеринках и пропадать там часами.

Отметим, что 53-летний Роман Жуков — российский музыкант, бывший участник группы «Мираж». В его дискографии 13 альбомов.

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