Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»

Сегодня, 12:01

Александр Зуев

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Екатерина Гусева рассказала, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»
Гусева и Безруков

Сергей Безруков и Екатерина Гусева, как известно, сыграли в культовом сериале «Бригада» супругов. Причем они смотрелись настолько гармонично, что зрители не сомневались в том, что у актеров бурный роман и в реальной жизни. Но, как выяснилось, в действительности все было несколько иначе. В начале съемок исполнители ролей Оли и ее мужа Саши Белого были едва знакомы. И если Безруков легко вошел в роль, то его партнерше первое время было довольно трудно. Екатерина не могла расслабиться, и была зажата, поэтому режиссер Алексей Сидоров всерьез задумался о ее замене.

Но вскоре актрисе удалось проявить профессионализм, преодолеть себя и удачно вжиться в образ своей героини. В итоге Сергей и Екатерина сыграли супругов более чем убедительно. После выхода сериала Гусева на протяжении нескольких лет отказывалась сниматься вместе с Безруковым. На тот момент Екатерина была замужем, они с мужем воспитывали сына, и ей не хотелось подогревать слухи о романе с Сергеем, который на тот момент был женат на актрисе Ирине Ливановой.

Гусева и Безруков опасались, что их дуэт может негативно повлиять на дальнейшую карьеру. Екатерина избегала съемок с коллегой, чтобы переключить внимание зрителей с мнимого романа. А когда популярность гангстерской саги поутихла и сплетни улеглись, Гусева и Безруков прервали вынужденную паузу в своем тандеме и снова встретились на съемочной площадке, сыграв влюбленную пару в сериала «Есенин», [media=https://www.kp.ru/putevoditel/serialy/novosti/ekaterina-guseva-ne-hotela-snimatsya-s-bezrukovym/]. Сергей исполнил роль русского кабацкого поэта, а Екатерина - актрису Августу Миклашевскую, которой Есенин посвятил стихотворение «Любовь хулигана».

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