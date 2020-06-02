Агата Муцениеце в платье с глубоким декольте сделала селфи с другим мужчиной

Вчера, 22:24

Анна Морозова

0

Image 16+
Агата Муцениеце в платье с глубоким декольте сделала селфи с другим мужчиной

31-летняя супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала пикантные фотографии в компании с другим мужчиной.

Агата раскрыла имя мужчины в маске, сопроводив снимок подписью: «Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так @alekseyziuzin (Алексей Зюзин)».

В Сети стали бурно обсуждать совместный снимок жены актера с продюсером сериала «Интерны».

Подписчики отреагировали весьма неоднозначно. Одни засыпали актрису комплиментами, другие же посчитали такой образ слишком вызывающим и неопрятным.


Ранее Агата сообщала, что уже подала заявление на развод с Прилучным, но в связи с пандемией коронавируса и связанными с этим ограничениями слушание было отложено. Вместе с тем представитель Муцениеце сообщила, что звездам удалось наладить отношения, и не исключена вероятность воссоединения знаменитостей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Киркоров высмеял шоу Малышевой, исполнив «песню простаты»

2-06-2020, 19:47

Светлана Бондарчук разоткровенничалась о Паулине Андреевой

1-06-2020, 22:55

Бузова рассказала о нападении после концерта

1-06-2020, 15:31

Наташа Королева на самоизоляции сильно располнела

31-05-2020, 17:40

«Шутят, что нам нечего есть»: Наташа Королева прокомментировала заявление Тарзана

31-05-2020, 09:27

Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

30-05-2020, 15:59

Дочь Ирины Алферовой поделилась детским фото с Александром Абдуловым

30-05-2020, 11:07

Тодоренко пожертвовала здоровьем сына ради съемок

30-05-2020, 08:17

Режиссер Квентин Тарантино назвал «лучший фильм десятилетия»

29-05-2020, 19:11

Популярная модель снялась в прозрачном топе и восхитила подписчиков

29-05-2020, 14:50

Лепс, Пригожин, Тодоренко и другие артисты подали заявки на получение МРОТ

29-05-2020, 14:32

Фото Джастина Бибера с русским матерным словом попало в тренды рунета

29-05-2020, 12:27

Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

29-05-2020, 11:43

Стас Костюшкин признался, что в 8 лет был изнасилован

29-05-2020, 11:08

Валерия встала на защиту Пригожина после шквала критики

29-05-2020, 10:34

Андрей Разин сообщил о крахе карьеры певицы Светланы Лободы после кризиса

29-05-2020, 09:06

Елена Воробей из-за кризиса продает квартиру в Черногории

28-05-2020, 22:12

Стас Костюшкин назвал главную причину распада группы «Чай вдвоем»

28-05-2020, 17:21

Ефремов рассказал, как артисты превратилиь в дармоедов

28-05-2020, 15:03

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей

28-05-2020, 13:37

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров