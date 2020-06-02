Агата Муцениеце в платье с глубоким декольте сделала селфи с другим мужчиной

31-летняя супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце опубликовала пикантные фотографии в компании с другим мужчиной.

Агата раскрыла имя мужчины в маске, сопроводив снимок подписью: «Угадайте, кто это? Зачем? Да просто так @alekseyziuzin (Алексей Зюзин)».

В Сети стали бурно обсуждать совместный снимок жены актера с продюсером сериала «Интерны».

Подписчики отреагировали весьма неоднозначно. Одни засыпали актрису комплиментами, другие же посчитали такой образ слишком вызывающим и неопрятным.

Ранее Агата сообщала, что уже подала заявление на развод с Прилучным, но в связи с пандемией коронавируса и связанными с этим ограничениями слушание было отложено. Вместе с тем представитель Муцениеце сообщила, что звездам удалось наладить отношения, и не исключена вероятность воссоединения знаменитостей.