Пригожин отказался от помощи государства

В последнее время в среде звезд российского шоу-бизнеса ведется жаркая дискуссия по поводу выживания артистов в условиях пандемии. А началось все с высказываний Иосифа Пригожина о том, что многим звездам тяжело живется в отсутствие концертов. Продюсера поддержала его жена, певица Валерия, и стриптизер Сергей Глушко. С критикой Пригожина выступил скандальный музыкант Сергей Шнуров. Из-за своих резких высказываний в адрес Пригожина и матерных стишков он снова нарвался на неприятности.

Но Иосиф Пригожин не отказался от своих слов и публично призвал государство помогать артистам, оставшимся в период пандемии без заработка.

Недавно в СМИ появилась информация, что Пригожин наряду с Григорием Лепсом, Димой Биланом, Региной Тодоренко, Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Яной Рудковской и другими подал заявки на получение помощи в размере МРОТ (12 130 руб.). Речь идет о программе государственной поддержки бизнеса. Согласно программе, помощь полагается каждому предпринимателю, который в период карантина сохранил штат сотрудников на уровне не менее чем 90%. По мнению артистов, они имеют полное право просить государство о помощи, так как платят налоги.

Но в последнем интервью Пригожин опроверг информацию, что получил помощь от государства. Иосиф Пригожин и Валерия, которые владеют ресторанным бизнесом, были несколько обескуражены вопросом о выплатах. По словам продюсера, он никаких документов на получение финансовой поддержки не подавал и даже если бы ему пришли эти деньги, он не принял бы их. Пригожин пообещал: если какие-то деньги он все-таки получит, то перечислит их нуждающимся, пишет Блокнот.ру .

Вскоре СМИ сообщили, что Пригожин и Лепс получили отказ в выплате, так как в их компаниях уже произошли крупные увольнения. По той же причине было отказано Тимати и Леониду Агутину. А вот Регина Тодоренко, Дима Билан и Николай Басков никого не увольняли в период пандемии, поэтому получат госпомощь.