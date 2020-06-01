Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти единственного сына

Светлана Моргунова, которую россияне помнят как диктора советского телевидения, тяжело переживает скоропостижную смерть единственного сына Максима. Известно, 52-летний мужчина скончался от COVID-19 в середине мая. Как выяснилось, Максим Моргунов работал в музея Коломенское и инфекцию подхватил на работе. Почувствовав недомогание, мужчина обратился к врачам, а те установили, что у него поражено 28% легких. Однако они позволили пациенту лечиться дома. Максим придерживался рекомендаций медиков, но стал чувствовать себя еще хуже, а 19 мая его не стало. Эту страшную новость 80-летняя Светлана Моргунова переживает очень тяжело.

Она держится буквально из последних сил. По словам ее подруги Нелли Кобзон, безутешная женщина из-за невосполнимой утраты испытывает сильную душевную боль. На похоронах Светлана Михайловна еле держалась на ногах. На церемонии прощания ей стало плохо. Надо сказать, у Светланы были близкие отношения с сыном. Максим был для нее отдушиной, он ей всегда помогал. После смерти сына пожилая женщина признавалась друзьям, что не видит смысла жизни.

«Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли», — говорит Нелли Кобзон.

По ее словам, друзья готовы помогать Светлане, в том числе финансово. Сейчас рядом с ней находятся ее родственники — двоюродная сестра, вдова Максима и ее внучки. По словам подруги Моргуновой, Ларисы Куликовой, Светлана ест и спит, она очень постарела и тоска по любимому сыну просто убивает ее.

Ранее Светлана Моргунова рассказала, что говорила с Максимом всего за несколько часов до его смерти. По ее словам, он заразился инфекцией от своего руководителя Игоря. Она отметила, что сын не занимался самолечением, а боролся с болезнью на протяжении 10 дней, выполняя все рекомендации врачей, пишет StarHit.ru .

Друзья надеются, что Светлана все же найдет в себе силы жить дальше, хотя бы ради внучек Даши и Ани, которых очень любит.