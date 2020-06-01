Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти единственного сына

Светлана Моргунова, которую россияне помнят как диктора советского телевидения, тяжело переживает скоропостижную смерть единственного сына Максима. Известно, 52-летний мужчина скончался от COVID-19 в середине мая. Как выяснилось, Максим Моргунов работал в музея Коломенское и инфекцию подхватил на работе. Почувствовав недомогание, мужчина обратился к врачам, а те установили, что у него поражено 28% легких. Однако они позволили пациенту лечиться дома. Максим придерживался рекомендаций медиков, но стал чувствовать себя еще хуже, а 19 мая его не стало. Эту страшную новость 80-летняя Светлана Моргунова переживает очень тяжело.
Она держится буквально из последних сил. По словам ее подруги Нелли Кобзон, безутешная женщина из-за невосполнимой утраты испытывает сильную душевную боль. На похоронах Светлана Михайловна еле держалась на ногах. На церемонии прощания ей стало плохо. Надо сказать, у Светланы были близкие отношения с сыном. Максим был для нее отдушиной, он ей всегда помогал. После смерти сына пожилая женщина признавалась друзьям, что не видит смысла жизни.
По ее словам, друзья готовы помогать Светлане, в том числе финансово. Сейчас рядом с ней находятся ее родственники — двоюродная сестра, вдова Максима и ее внучки. По словам подруги Моргуновой, Ларисы Куликовой, Светлана ест и спит, она очень постарела и тоска по любимому сыну просто убивает ее.
Ранее Светлана Моргунова рассказала, что говорила с Максимом всего за несколько часов до его смерти. По ее словам, он заразился инфекцией от своего руководителя Игоря. Она отметила, что сын не занимался самолечением, а боролся с болезнью на протяжении 10 дней, выполняя все рекомендации врачей, пишет StarHit.ru.
Друзья надеются, что Светлана все же найдет в себе силы жить дальше, хотя бы ради внучек Даши и Ани, которых очень любит.
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