Картины старых художников сереют из-за «ультрамариновой болезни»

Многие известные художники конца 16 начала 17 веков использовали для своих красок пигмент «ультрамарин». Этот пигмент добывается из метаморфических пород и делает палитру более насыщенной. Однако великие мастера прошлого и предположить не могли, что ультрамарин со временем начнет портить их шедевры.

Сейчас специалисты отмечают, что картины в которых сотни лет назад в палитре использовался ультрамарин начали сереть. Процесс идет медленно, но его уже окрестили "ультрамариновой болезнью". Связывают это с тем, что пигмент вступает в разрушительную реакцию с окружающей средой, причем специалисты-химики не могут пока разобраться в течении этой реакции.

Ученые начали поиск возникновения причин ультрамариновой болезни, для чего восстанавливают оригинальные рецепты красок того времени. Уже удалось установить, что при подготовке красок использовался полудрагоценный измельченный камень ляпис-лазурь, который требовалось нагревать до строго определенной температуры. Это значительно сокращало время получения нужной насыщенности цвета. Эти сведения, по предположению ученых, помогут разобраться с механизмом возникновения ультрамариновой болезни.