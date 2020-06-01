Иосиф Пригожин готов возглавить фонд поддержки артистов

Сегодня, 08:11

Ольга Громова

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Иосиф Пригожин готов возглавить фонд поддержки артистов
Продюсер Иосиф Пригожин

Слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что во время пандемии коронавируса многим артистам живется нелегко и финансово очень тяжело, многих задели. Лидер группы "Ленинград" вступил с ним в конфликт. А вот эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян словами мужа Валерии, наоборот, проникся. Он и вышел с инициативой о создании организации, которая помогала бы творческим людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, в том числе и финансовой.

Манукян в интервью «Собеседнику» выразил уверенность, что стать во главе такой организации должен именно Иосиф Пригожин. По его словам, история с артистами, которым тяжело и трудно, превратилась в хайп и хейт, поэтому ее надо повернуть в конструктивное русло. Сам Пригожин признался, что такой фонд помощи возглавить готов. Причем, работу согласен выполнять даже бесплатно. Раньше подобную работу выполнял Иосиф Кобзон, говорит он, сейчас он с удовольствием бы занялся поддержкой артистов.

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк», - рассказал он.

Пригожин хотел бы, чтобы в фонд входили и артисты, и композиторы, и блогеры - все состоятельные представители отрасли, а решения об оказании помощи принимались коллегиально.

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