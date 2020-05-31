Киркоров высмеял шоу Малышевой, исполнив «песню простаты»

Певец Филипп Киркоров в программе «ВМаске шоу» на СТС высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово!», исполнив песню в образе простаты.

В сюжете у Киркорова во время карантина заказывают съемку видео для передачи Малышевой на Первом канале. Певец должен изобразить «увеличенную простату», но вместо этого он изображает «стоящий член». Киркоров возмутился, но все равно исполнил песню простаты.

Он согласен это сделать только при условии, что Николай Басков изобразит анус, а Юрий Лоза – аппендикс.

Напомним, телепередача Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале регулярно подвергается бурным обсуждениям в Сети. Так, зрители неоднозначно отреагировали на «танец матки» в одном из выпусков.

Малышева ответила на критику, заявив, что «ростовые фигуры для рассказа о внутренних органах применяются для того, чтобы сохранить у людей интерес к внутренним органам».

После «песни матки» Лоза предложил написать «арию прямой кишки».

Еще один громкий скандал произошел из-за выпуска программы под названием «Откуда берутся кретины». В частности, Елену Малышеву раскритиковала телеведущая Ксения Собчак. Также Малышеву раскритиковали за ее заявление о том, что остеопатия в России не является медицинской специальностью.

Ранее сообщалось, что из-за введенных в связи с коронавирусной инфекцией ограничений звезды российского шоу-бизнеса терпят убытки. Так, было подсчитано, что ущерб от приостановки концертов для Киркорова составляет 50 млн рублей.