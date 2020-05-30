Светлана Бондарчук разоткровенничалась о Паулине Андреевой

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана Бондарчук впервые разоткровенничалась о том, как она на самом деле относится к нынешней его жене - Паулине Андреевой.

В эфире "Осторожно, Собчак" Светлана Бондарчук ударилась в воспоминания. Она поделилась с ведущей, что именно сама, первая, обратила внимание звездного супруга на красоту Паулины Андреевой, а потом ею заинтересовался и он сам. Но зла против новоиспеченной пары не затаила, так как сама находится в счастливых отношениях. Более того, она стала инициатором того, что возлюбленные снялись на обложке ее журнала, а Светлана подобрала для этого самый красивый снимок.

За годы их с Федором супружества - это ни много, ни мало, а целых 25 лет - знаменитый режиссер почти не поддерживал ее творческие порывы, хотя знал, что жена мечтает о работе в кино. И не снимал ее в своих проектах. Да и в собственных авторских проектах Светлана не находила у супруга поддержки. Вполне возможно, что Бондарчук просто не видел в жене достаточного таланта - так сейчас рассуждает Светлана.

А вот с новой избранницей режиссера ситуация иная: Паулина активно задействована в его режиссерских работах и ее авторские проекты активно поддерживаются с его стороны. Однако Светлана Бондарчук не преминула отметить, что запросы новой пассии куда серьезнее, чем были у нее самой.

"У меня не было такого запроса развиваться. У сегодняшней спутницы Федора больше запросов. Он ей помогает. У них есть коллаборация», - откровенничает Светлана Бондарчук.