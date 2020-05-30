Бузова рассказала о нападении после концерта

Сегодня, 15:31

Александр Зуев

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Бузова рассказала о нападении после концерта

Быть артистом непросто и небезопасно. Об этом рассказала Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. 

Так, она поведала о неприятном событии в своей жизни. По словам популярной певицы, в начале ее музыкальной карьеры на нее совершили покушение прямо на сцене. Тогда она очень перепугалась. 

«На меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа», - сказала Бузова.

После этого инцидента поп-дива так и не задумалась о том, чтобы усилить охрану. Но после того, как молодой человек, который захватил заложника в банке в центре Москвы и требовал, чтобы на его место приехала певица, Бузовой все же пришлось позаботиться о своей безопасности.

«Я усилила охрану. Я никогда не нарушаю закон», — заметила Ольга.

Также звезда вспоминает, как после концерта поклонники буквально бросались на ее машину. А два года назад один из фанатов едва не убил Бузову в Хабаровске. Парень зашел в холл Дворца культуры, когда певица выступала на сцене, и попытался прорваться в зрительный зал, но охрана преградила ему дорогу.

Тогда очевидцы сообщили, что незнакомец начал выкрикивать, что сейчас он откроет стрельбу. К счастью, неадекватного поклонника тут же скрутили охранники.

Теперь за Бузовой повсюду  следуют ее телохранители - три сотрудника службы безопасности. В одном авто с ней находится водитель, а в машине сопровождения - еще два секьюрити, пишет Телепрограмма.

Надо признать, что число поклонников Ольги Бузовой неизменно растет. Количество фолловеров певицы в Instagram превысило 21 миллион. Вместе с фанатами пришли злопыхатели, которые вымещают свой негатив в соцсетях.

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