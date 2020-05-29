Наташа Королева на самоизоляции сильно располнела

Певец Шура Медведев на своей страничке в Instagram выложил новое фото со съемочной площадки, на которой он позирует вместе с лидером группы «Сталкер» Андреем Державиным и певицей Натальей Королевой.

Сам артист предстал на снимке в новом желтом пальто, как всегда жизнерадостный и на позитиве. Шура не жалуется на то, как плохо ему живется на самоизоляции.

Удивил многих Андрей Державин. И хотя лидер «Сталкера», экс-участник группы «Машина времени» уже давно лысый, для некоторых это стало настоящим открытием.

А вот Наташа Королева буквально шокировала россиян. Певица, как сочли многие, выглядит очень даже упитанной - и не скажешь, что они с Тарзаном в тяжелом материальном положении из-за связанных с коронавирусом ограничений.

«Ого, Наташа располнела....», «Ого, как с голоду распухла», «Наташа поправилась чутка на самоизоляции!», «Не узнала Королеву! Видно, что была долго на самоизоляции», - иронизируют подписчики.

Впрочем, некоторые сочли, что певица просто неудачно встала в кадр, оттого и выглядит сильно располневший.

«Ладно, хоть у Наташки работа есть, будет чем Тарзана накормить в тяжелое время», - написал один из подписчиков.

Напомним, ранее Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, пожаловался, что семья столкнулась с финансовыми проблемами из-за коронавируса. Танцор отметил, что артисты лишены поддержки государства, в отличие от бабушек и дедушек.