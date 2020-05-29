«Шутят, что нам нечего есть»: Наташа Королева прокомментировала заявление Тарзана

Сегодня, 09:27

Ольга Громова

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«Шутят, что нам нечего есть»: Наташа Королева прокомментировала заявление Тарзана

Наташа Королева прокомментировала заявление своего мужа Тарзана о нехватке денег в семье с юмором. Певица в интервью журналистам рассказала, как далеко зашел народ в своих рассуждениях и какие перемены в личной жизни пророчит.

Недавно танцор Сергей Глушко своим заявлением спровоцировал настоящую «бурю» в отечественном шоу-бизнесе, пожаловавшись на нехватку денег из-за невозможности работать в пандемию. Как рядовых граждан, так и многих знаменитостей (к примеру, Сергея Шнурова и Никаса Сафронова) задела фраза о бабушках и дедушках, поддерживаемых государством. А вот артисты, твердил Тарзан, на выплаты рассчитывать не могут.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что массовые сборища еще долго будут под запретом...», - возмущался муж Наташи Королевой.

Пока одни знаменитости поддерживают ее мужа, а другие осуждают, певица лишь посмеивается. И «готовится» к переменам - в личной жизни и на работе.

«Шутят, что нам нечего кушать, и Сережа отдает меня обратно Игорю Николаеву», — поведала она в программе «Сегодня вечером» Первого канала. Ее слова приводит СтарХит.

К слову, после того, как Тарзан посетовал на нехватку денег, известная компания такси предложила ему и Наталье подработать у них таксистами. Паре готовы немедленно выдать автомобили.

А вчера «Коммунисты России» предложили способ заработка еще одной звездной паре, которой не хватает денег. Валерии они посоветовали податься в уборщицы, а Пригожину - пойти работать на стройку.


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