Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

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Звезды «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

Звезды комедийного сериала «Папины дочки»,  Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова рассказали, почему на самом деле ситком закрылся.

Актрисы провели прямой эфир в Instagram, в ходе которого пояснили, что и для них заморозка проекта в 2013 году стала неожиданностью. Известно, что к тому моменту было выпущено 20 сезонов и внезапно что-то пошло не так. Сериал как будто просто оборвали и даже не досняли финальные сцены.

«Тут вмешались какие-то продюсерские истории», — отметила Арзамасова.

Но Дарья ей возразила, сказав, что во всем виновата фантазия, которая уже изжила себя. То есть сюжетные линии уже себя исчерпали. По словам Мельниковой, когда снимали последние серии, уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи. То есть все указывало на то, что история становится какой-то другой. При этом девушки намекнули на то, что новые серии  могут выйти, но никаких подробностей нет, хотя они обе хотели бы вернуться к съемкам в сериале.  А  Елизавета призналась, что ей бы хотелось самой  написать сценарий.

Кстати, поклонники «Папиных дочек» решили, что будет продолжение, так как  финал получился довольно открытым, пишет StarHit.ru.

Напомним, что показ сериала «Папины дочки» начался в 2007 году и вскоре стал любимым для многочисленной аудитории. Надо признать, что благодаря проекту исполнительницы главных ролей сделались настоящими  звездами, но после 20 сезонов сериал уже больше не снимают к сожалению поклонников. Фанаты юных актрис ждали продолжения проекта долгие годы, но этого так и не случилось.

Сейчас и Лиза, и Даша много снимаются в кино, играют в театре. Мирослава Карпович (Мария) также стала актрисой.  Исполнительница роли Пуговки, Екатерина Старшова, отказалась от карьеры актрисы. Она стала студенткой факультета фундаментальной медицины МГУ. А вот Анастасия Сиваева  (Даша)  давно не появляется на публике. 

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