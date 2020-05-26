Тодоренко пожертвовала здоровьем сына ради съемок

Сегодня, 08:17

Александр Зуев

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Тодоренко пожертвовала здоровьем сына ради съемок

Телеведущая Регина Тодоренко сразу после родов приступила к работе. Она вернулась к съемкам, когда ее сыну было два месяца. Молодой маме приходилось брать малыша с собой, но однажды он заболел. Ребенку поставили диагноз «трахеит». Регина испугалась за здоровье мальчика, но все же решила не отрываться от графика. Регина признается, что тогда ее одолевало гадкое чувство вины. Телеведущая понимала, что не додает маленькому Михаилу внимания и ласки в первые месяцы его жизни. Она завидует мамам, у которых получается оставить ребенка под присмотром бабушки. Регине пришлось сделать из собственной квартиры съемочную площадку, чтобы иметь возможность совмещать работу и семью.

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#дневникиРе Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как пролетали съе?мочные дни, как мы жили в разных гримерках, гримвагонах, комнатушках, иногда похожих на чулан, как он не узнавал маму в гриме и частенько с удивлением смотрел на тетю, которая прибегала его кормить ??, как перезнакомился со всеми артистами нашеи? эстрады, как ездил с мамои? на обучение, как заболел трахеитом в 2 месяца, а нам вылетать на следующии? день в другую страну на съемку(ох, если бы вы знали, как мне было страшно и какое гадкое чувство вины съедало изнутри, боясь не додать малышу необходимого внимания и ласки). Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребе?нка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив???!! Кааак??? Научите меня?? По-моему, во мне говорит гипертрофированное чувство ответсвенности и вины??, от которого пора избавиться. Ведь главныи? закон джунглеи? - сделать ребе?нка свободным и самостоятельным, а не залюбить его до смерти. ?? #регинатодоренко #матьмаи?кла

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Ранее  Тодоренко рассказала,  что не хочет мешать сыну развиваться, а  для этого она не станет ему  ничего запрещать. Так, телеведущая порой дает любопытному малышу свой смартфон. Она даже хочет купить ему розетку, чтобы мальчик смог разобрать ее и  посмотреть, что внутри. Но поклонники телеведущей не согласны с таким методом воспитания и предупреждают Регину, что в жизни малыша должны быть запреты, иначе он вырастет неуправляемым.

Напомним, что Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Телеведущая впервые стала мамой полтора года назад. 

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