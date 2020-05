Тодоренко пожертвовала здоровьем сына ради съемок

View this post on Instagram

#дневникиРе Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как пролетали съе?мочные дни, как мы жили в разных гримерках, гримвагонах, комнатушках, иногда похожих на чулан, как он не узнавал маму в гриме и частенько с удивлением смотрел на тетю, которая прибегала его кормить ??, как перезнакомился со всеми артистами нашеи? эстрады, как ездил с мамои? на обучение, как заболел трахеитом в 2 месяца, а нам вылетать на следующии? день в другую страну на съемку(ох, если бы вы знали, как мне было страшно и какое гадкое чувство вины съедало изнутри, боясь не додать малышу необходимого внимания и ласки). Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребе?нка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив???!! Кааак??? Научите меня?? По-моему, во мне говорит гипертрофированное чувство ответсвенности и вины??, от которого пора избавиться. Ведь главныи? закон джунглеи? - сделать ребе?нка свободным и самостоятельным, а не залюбить его до смерти. ?? #регинатодоренко #матьмаи?кла