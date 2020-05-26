Стас Костюшкин признался, что в 8 лет был изнасилован

Певец Стас Костюшкин, экс-участник дуэта «Чай вдвоем», решился на откровенное признание. Артист рассказал о насилии, пережитом в детстве. Оно имело место, когда Костюшкину было 8 лет. Сейчас знаменитости уже 48, но случившееся он до сих пор не может забыть.

Стас тогда учился во втором классе и часто вместе с друзьями играл на территории заброшенного завода пластополимеров. Однажды к нему и четверым ровесникам подошел незнакомец. Ребята разбежались и спрятались. Его мужчина заметил и подошел, пригрозив убить родителей.

«Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал», говорил он. Надо было возвращаться...», - рассказывает певец.

А дальше было самое страшное. Незнакомец скомандовал всем лечь и открыть рот.

«Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет», — приводит слова Стаса Super.ru.

Стас Костюшкин отметил, что тогда они с друзьями договорились никому не рассказывать о случившемся. Однако артиста гложет тот факт, что тот мерзавец за содеянное так и не ответил. Певец признался , что человека, который бы поступил так с его ребенком, убил бы.