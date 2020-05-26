Стас Костюшкин признался, что в 8 лет был изнасилован

Певец Стас Костюшкин, экс-участник дуэта «Чай вдвоем», решился на откровенное признание. Артист рассказал о насилии, пережитом в детстве. Оно имело место, когда Костюшкину было 8 лет. Сейчас знаменитости уже 48, но случившееся он до сих пор не может забыть.
Стас тогда учился во втором классе и часто вместе с друзьями играл на территории заброшенного завода пластополимеров. Однажды к нему и четверым ровесникам подошел незнакомец. Ребята разбежались и спрятались. Его мужчина заметил и подошел, пригрозив убить родителей.
А дальше было самое страшное. Незнакомец скомандовал всем лечь и открыть рот.
Стас Костюшкин отметил, что тогда они с друзьями договорились никому не рассказывать о случившемся. Однако артиста гложет тот факт, что тот мерзавец за содеянное так и не ответил. Певец признался, что человека, который бы поступил так с его ребенком, убил бы.
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