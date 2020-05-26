Стас Костюшкин назвал главную причину распада группы «Чай вдвоем»

Популярный российский певец и поэт Стас Костюшкин поведал о причине распада некогда известной группы «Чай вдвоем». Об этом он сообщил в интервью журналистке Алене Жигаловой. По словам артиста, коллектив распался из-за отсутствия концертов.

48-летний певец рассказал, что когда группа пребывала на пике своей славы, то количество концертов резко уменьшилось. Выступлений практически не было, даже несмотря на хитовую песню «Белое платье».

Стас уверен, что популярный дуэт мог продолжить свое существование, если бы артисты поменяли своего менеджера. Костюшкин также поведал и о том, что предлагал своему напарнику Денису Кляверу внести какие-то изменения, поменять репертуар. Но Денис был очень категорично настроен и не принимал никаких предложений от Стаса. После такого непростого периода артисты решили заняться сольным творчеством.

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 Денисом Клявером (сыном актера и телеведущего Ильи Олейникова). На тот момент Денису было 19 лет и он являлся студентом музыкального училища имени Мусоргского. С 23-летним Стасом, который был студентом Санкт-Петербургской консерватории, Денис познакомился в театре «Зазеркалье», где Костюшкин пел и работал актером. Тогда они и решили создать группу. Дуэт просуществовал по 2012 год, после чего группа распалась. Сейчас артисты занимаются сольной карьерой. Известные песни дуэта: «Ласковая моя», «Желанная», «День рождения», «Белое платье» и т.д.