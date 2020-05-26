Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина повзрослела и стала красавицей

Сегодня, 13:37

Александр Зуев

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Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина повзрослела и стала красавицей
Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина

Исполнительница роли Маши в популярном сериале «Воронины», Мария Ильюхина, взрослела на глазах у миллионов зрителей. Сейчас она - настоящая красавица. Актриса рассказала о своей жизни и планах на будущее.

По словам девушки, она не все свое время уделяет кинематографу, поскольку у нее немало других интересов. А круг ее деятельности широк. Так, молодая актриса сейчас работает над собственным YouTube-каналом и пишет стихи. Ко всему, Мария - спортсменка, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Кроме того, она пробует себя на музыкальном поприще. Так, девушка уже записала первую авторскую песню под названием «Искры». Ильюхина была признана актрисой года в рамках ежегодного телевизионного проекта «Девичник Teens Awards 2018». То есть, ее успехи в разных сферах деятельности налицо. Многие согласятся, что не каждому это удается в столь юном возрасте.

Мария сообщила, что в этом году она закончила девятый класс Академического Лицея им. Ломоносова, получив красный аттестат. Актриса также призналась, что в школе, где она училась ранее, у нее было немало завистниковпишет 7Дней.ру. 16-летняя актриса пожелала всем добиваться своей цели, не обращая внимания на карантин.

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