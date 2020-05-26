Шнуров назвал российских артистов «липовыми»

Скандальный музыкант Сергей Шнуров, который на днях вступил в дискуссию с продюсером Иосифом Пригожиным, заявил о том, российские звезды никому не нужны. Шнуров отметил, что некоторые артисты в период эпидемии стали жаловаться на финансовые трудности, но аудитория их не поддерживает. К примеру, зрители им не сочувствуют и лишь злорадно ухмыляются, когда слышат жалобы от звезд, а преданные поклонники советуют своим кумирам идти на обычную работу. Да и возвращения некоторых артистов на сцену никто и не ждет, отмечает Шнуров.

В связи с этим лидер группировки «Ленинград» спрашивает: как все эти артисты умудрялись зарабатывать? По его мнению, подобные звезды нужны не зрителям, а властям, распределяющих бюджет, а все лайки в соцсетях и подписчики зачастую являются липовыми. По мнению рокера, это же объясняет и то, почему концерты у таких звезд весьма унылые. Он также напомнил, что основную прибыль они получают не за их счет, а за различные празднества.

Популярность большинства деятелей культуры - это фикция, миф, считает музыкант. Фронтмен «Ленинграда» также задает вопрос: зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают?

Во всем мире нет такого феномена, говорит Шнуров. Люди таких артистов вообще не интересуют, отмечает музыкант. Он также объяснил схему, по которой эти звезды зарабатывают. Если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а «дни города», отмечает Шнуров.

Напомним, что конфликт Шнурова и Пригожина вспыхнул после интервью продюсера, в котором он пожаловался на то, что сейчас жизнь артистов выглядит не очень радужной, пишет Комсомольская правда . В ответ Шнуров, как всегда он это делает, написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».