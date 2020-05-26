Шнуров назвал российских артистов «липовыми»

Сегодня, 12:51

Александр Зуев

0

Image 16+
Шнуров назвал российских артистов «липовыми»
Музыкант Сергей Шнуров

Скандальный музыкант Сергей Шнуров, который на днях вступил в дискуссию с продюсером Иосифом Пригожиным, заявил о том, российские звезды никому не нужны. Шнуров отметил, что некоторые артисты в период эпидемии стали жаловаться на финансовые трудности, но аудитория их не поддерживает. К примеру, зрители им не сочувствуют и лишь злорадно ухмыляются, когда слышат жалобы от звезд, а преданные поклонники советуют своим кумирам идти на обычную работу. Да и возвращения некоторых артистов на сцену никто и не ждет, отмечает Шнуров.

В связи с этим лидер группировки «Ленинград» спрашивает: как все эти артисты умудрялись зарабатывать? По его мнению, подобные звезды нужны не зрителям, а властям, распределяющих бюджет, а все лайки в соцсетях и подписчики зачастую являются липовыми. По мнению рокера, это же объясняет и то, почему концерты у таких звезд весьма унылые. Он также напомнил, что основную прибыль они получают не за их счет, а за различные празднества.

Популярность большинства деятелей культуры - это фикция, миф, считает музыкант. Фронтмен «Ленинграда» также задает вопрос: зачем им купленные подписчики, накрученные просмотры, фальсифицированные лайки, если залов они не собирают?

Во всем мире нет такого феномена, говорит Шнуров. Люди таких артистов вообще не интересуют, отмечает музыкант. Он также объяснил схему, по которой эти звезды зарабатывают. Если ты «звезда», а твой «продюсер» - со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а «дни города», отмечает Шнуров.

Напомним, что конфликт Шнурова и Пригожина вспыхнул после интервью продюсера, в котором он пожаловался на то, что сейчас жизнь артистов выглядит не очень радужной, пишет Комсомольская правда. В ответ Шнуров, как всегда он это делает, написал стихотворение, в котором призвал «людей Божьих» помочь продюсеру «кто чем может на еду», пообещав от себя послать сосиски из «Пятерочки».

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Рената Литвинова увидела сон о чипировании

26-05-2020, 18:06

Названы победители 11-го сезона проекта «Танцы со звездами»

25-05-2020, 17:37

Стало известно, где полгода пропадал Александр Гобозов

25-05-2020, 14:19

Парикмахер раскрыл секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

25-05-2020, 13:49

Нелли Кобзон не возражала бы, чтобы в ее жизни появился новый возлюбленный

25-05-2020, 10:00

Полину Гагарину и Эмина Агаларова подозревают в тайном романе

24-05-2020, 18:28

Репер из Bad Balance Роман Алексеев сгорел в своей квартире

24-05-2020, 17:37

Звезды, которые на карантине дали кров бездомным животным

24-05-2020, 16:53

Ида Галич после уколов красоты стала походить на «пчеловода-неудачника»

24-05-2020, 16:04

Собчак за пару часов собрала сумму для выплаты долга семьи жертвы елатомского стрелка

24-05-2020, 10:11

Дочь Владимира Машкова Мария рассказала, как живется в карантин в США

23-05-2020, 13:18

Как звезда 90-х Анка-Пулеметчица Наталья Ступишина выглядит сейчас

23-05-2020, 11:46

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

23-05-2020, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

23-05-2020, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

22-05-2020, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

22-05-2020, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

22-05-2020, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

22-05-2020, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

22-05-2020, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

22-05-2020, 12:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров