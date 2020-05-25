Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассорилась с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой после публикации в журнале Starhit статьи о ее сыне Александре. По словам Рудковской, она просто стерла супругу телеведущего из своей жизни.

«Я пишу сразу Наташе Шкулевой (издатель Starhit): «Привет!». Она пишет мне: «Привет!». И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: «Что это?». И ноль реакции», — рассказала продюсер в интервью видеоплатформе Premier.

Яна призналась, что разорвала бы любого человека из Starhit, если бы он попался ей под руку в тот момент. Не сдерживая эмоций, Рудковская также подчеркнула, что Шкулева и Малахов - родители и у них тоже есть сын, его тоже зовут Сашей. Яна восклицает: а если бы про него так написали?!

Раздосадованная Рудковская, плача, добавила, что ей хотелось, чтобы Шкулева как мать когда-нибудь испытала подобное чувство. Она также подчеркнула, что история с журналом Starhit - вершина клеветы в отношении несовершеннолетнего мальчика, пишет RT на русском . Позже, как призналась Яна, Андрей Малахов извинился перед ней, заявив, что не имеет к публикации никакого отношения. По словам Рудковской, к нему у нее претензий нет.

Напомним, ранее в этом месяце в журнале Starhit появилась публикация о сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александре. Издание сообщило, что мальчик со стеклянным взглядом якобы страдает психическим заболеванием, синдромом Аспергера. Родители маленького Саши эту информацию опровергли и заявили о том, что готовы судиться с бесцеремонными журналистами-клеветниками.