Стало известно, где полгода пропадал Александр Гобозов

Сегодня, 14:19

Анна Морозова

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Стало известно, где полгода пропадал Александр Гобозов
Александр Гобозов

Александр Гобозов пропал осенью прошлого года. Он не выходил на связь с близкими. Маме звезды «Дома-2» было очень тяжело, она даже обращалась за помощью к экстрасенсам. Сегодня Александр наконец рассказал, что с ним произошло.

Ходили слухи, что Гобозов набрал много долгов, связался с плохой компанией и начал пить. Приятель Александра по «Дому-2» Степан Меньщиков вообще предположил, что тот отбывает тюремное наказание в Пятигорске за мошенничество. Со слов Меньщикова, Гобозов оформлял кредиты по фальшивым документам. Сплетни не подтвердились. Гобозов сам вышел на связь и сообщил, что с ним все нормально, пишет СтарХит.

«Я выкинул машину, все документы и покинул Москву. Я просто очень устал от всего и решил побыть один. Я жил в глухой деревне Красноярского края. После травмы головы у меня начало ухудшаться зрение. Это увечье я получил задолго до того, как уехал», — рассказал 37-летний Александр Гобозов на шоу «Бородина против Бузовой» канала ТНТ.

Гобозов решил оставить прежнюю жизнь также из-за долгов. Желая улучшить жилищные условия, он занял деньги, но вернуть их пока не в состоянии.

«Занял 300 тысяч рублей под расписку с гарантией вернуть 400. Созвонился с Андреем Чуевым и сказал, что везу ему деньги. А он ответил, что уже продал дом. Андрей должен был вернуть мне 250 тысяч, но так и не вернул», — рассказал Александр.
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