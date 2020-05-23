Стало известно, где полгода пропадал Александр Гобозов

Александр Гобозов пропал осенью прошлого года. Он не выходил на связь с близкими. Маме звезды «Дома-2» было очень тяжело, она даже обращалась за помощью к экстрасенсам. Сегодня Александр наконец рассказал, что с ним произошло.
Ходили слухи, что Гобозов набрал много долгов, связался с плохой компанией и начал пить. Приятель Александра по «Дому-2» Степан Меньщиков вообще предположил, что тот отбывает тюремное наказание в Пятигорске за мошенничество. Со слов Меньщикова, Гобозов оформлял кредиты по фальшивым документам. Сплетни не подтвердились. Гобозов сам вышел на связь и сообщил, что с ним все нормально, пишет СтарХит.
Гобозов решил оставить прежнюю жизнь также из-за долгов. Желая улучшить жилищные условия, он занял деньги, но вернуть их пока не в состоянии.
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