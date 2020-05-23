Парикмахер раскрыл секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

Ян Кармайкл, личный парикмахер королевы Великобритании раскрыл секрет прически Ее Величества во время режима самоизоляции. По его словам, Елизавета IIзанимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет парикмахера. Королева сама делает себе прически, когда отправляется на летний отдых в замок Балморал.

Елизавете II не привыкать самостоятельно ухаживает за своими волосами. Она моет их, сушит и укладывает. Королева точно знает, что нужно делать, и ее укладки достаточно просты, пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II уже 23 года. Порой королева пользуется услугами стилистки Анжелы Келли.

Между тем представители Виндзорского замка отмечают, Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в период самоизоляции. Они также говорят, что Елизавета II — любимая клиентка парикмахера, который приезжает к ней как минимум раз в неделю, пишет lenta.ru .

Ранее в цвете губной помады королевы обнаружили тайный отсыл. По мнению журналистов, для обращения к нации в связи с пандемией Ее Величества выбрала помаду оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества. Елизавета II предпочитает косметические бренды Elizabeth Arden и Clarins.