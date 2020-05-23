Парикмахер раскрыл секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

Сегодня, 13:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Парикмахер раскрыл секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции
Елизавета II

Ян Кармайкл, личный парикмахер королевы Великобритании раскрыл секрет прически Ее Величества во время режима самоизоляции. По его словам, Елизавета IIзанимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет парикмахера. Королева сама делает себе прически, когда отправляется на летний отдых в замок Балморал.

Елизавете II не привыкать самостоятельно ухаживает за своими волосами. Она моет их, сушит и укладывает. Королева точно знает, что нужно делать, и ее укладки достаточно просты, пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II уже 23 года. Порой королева пользуется услугами стилистки Анжелы Келли.

Между тем представители Виндзорского замка отмечают, Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в период самоизоляции. Они также говорят, что Елизавета II — любимая клиентка парикмахера, который приезжает к ней как минимум раз в неделю, пишет lenta.ru.

Ранее в цвете губной помады королевы обнаружили тайный отсыл. По мнению журналистов, для обращения к нации в связи с пандемией Ее Величества выбрала помаду оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества. Елизавета II предпочитает косметические бренды Elizabeth Arden и Clarins.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

23-05-2020, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

23-05-2020, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

22-05-2020, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

22-05-2020, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

22-05-2020, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

22-05-2020, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

22-05-2020, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

22-05-2020, 12:46

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

22-05-2020, 12:40

У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

22-05-2020, 12:07

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

22-05-2020, 12:05

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

22-05-2020, 11:05

Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

21-05-2020, 22:16

Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

21-05-2020, 18:29

Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

21-05-2020, 17:44

Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

21-05-2020, 17:26

Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

21-05-2020, 16:30

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

21-05-2020, 15:39

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров