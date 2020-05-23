Нелли Кобзон не возражала бы, чтобы в ее жизни появился новый возлюбленный

Нелли Кобзон, яркая и харизматичная супруга Иосифа Кобзона, после его смерти, практически, перестала появляться на светских мероприятиях. Она очень тяжело переживала утрату и предпочитала затворничество. В браке с Иосифом Кобзоном Нелли прожила свыше 40 лет. Постепенно она начала возвращаться к нормальной жизни и активнее стала заниматься благотворительностью, занимаясь фондом, который основал еще покойный певец.

Нелли изредка посещает различные мероприятия и уже не так закрыта, как сразу после смерти знаменитого мужа. Некоторые россияне даже убеждены, что в ее жизни появился новый мужчина - такая женщина просто не может быть одинокой. Нелли Михайловна уверяет, что пока рядом с ней никого нет. Однако она, возможно, и не была бы против, чтобы рядом с ней появился рядом мужчина, на которого можно положиться.

«Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет», — поведала 69-летняя Нелли Кобзон в интервью изданию «СтарХит».

Напомним, после смерти Кобзона его вдове приходится заниматься в том числе судебными разбирательствами с его должниками. Как ранее сообщалось, еще в 2009 году бывший помощник артиста в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флерова, одолжили у артиста 300 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на открытие музея в Германии. Проект не состоялся, а деньги певцу так и не вернули. Тогда через суд арестовали картины супругов, а они теперь через суд пытаются истребовать у женщины 18 миллионов рублей.