Дочь Владимира Машкова Мария рассказала, как живется в карантин в США

Актриса Мария Машкова, дочь знаменитого Владимира Машкова, проживает с мужем и детьми в США. Недавно она на своей странице в социальной сети решила рассказать своим подписчикам из России об особенностях карантина по-американски, а также как пандемия коронавируса изменила конкретно жизнь ее семьи.

По словам Маши Машкововй, во время режима самоизоляции она подтянула свое кулинарное мастерство и научилась готовить новые и необычные блюда.

Кроме того, теперь она не ходит в спортзал. Оказалось, что спортом можно заниматься весьма успешно дома. Для актрисы бегать по улице интереснее и увлекательнее, нежели на беговой дорожке.

А вот кинотеатра в карантинной жизни Машковой, особенно ее детям, не хватает. Поэтому семья должны была найти выход из полодения - и нашла. Киносеанс устроили дома. Залом послужил диван, но с пронумерованными местами у изголовья - места надо занимать там согласно «купленным билетам».

«Любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — подписала Мария Машкова выложенный в сети ролик.

Напомним, ранее Мария Машкова, на заре вводимых из карантина ограничений и закрытия границ, жаловалась, что застряла в России, тогда как муж и дети находятся в США.