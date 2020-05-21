Дочь Владимира Машкова Мария рассказала, как живется в карантин в США

Сегодня, 13:18

Ольга Громова

0

Image 16+
Дочь Владимира Машкова Мария рассказала, как живется в карантин в США

Актриса Мария Машкова, дочь знаменитого Владимира Машкова, проживает с мужем и детьми в США. Недавно она на своей странице в социальной сети решила рассказать своим подписчикам из России об особенностях карантина по-американски, а также как пандемия коронавируса изменила конкретно жизнь ее семьи.

По словам Маши Машкововй, во время режима самоизоляции она подтянула свое кулинарное мастерство и научилась готовить новые и необычные блюда.

Кроме того, теперь она не ходит в спортзал. Оказалось, что спортом можно заниматься весьма успешно дома. Для актрисы бегать по улице интереснее и увлекательнее, нежели на беговой дорожке.

А вот кинотеатра в карантинной жизни Машковой, особенно ее детям, не хватает. Поэтому семья должны была найти выход из полодения - и нашла. Киносеанс устроили дома. Залом послужил диван, но с пронумерованными местами у изголовья - места надо занимать там согласно «купленным билетам».

«Любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — подписала Мария Машкова выложенный в сети ролик.

View this post on Instagram

Я не скучаю по ресторанам-я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко?????? ??я не скучаю по спортклубам-оказалось, есть прекрасные онлаи?н занятия(и?ога, барре, пилатес, растяжка, HIIT-что хочешь), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговои? дорожке?????+????+? Но даже любимыи? проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми-пришлось нарушить карантин. #movie #time

A post shared by Masha Mashkova (@masha_mashkova_official) on

Напомним, ранее Мария Машкова, на заре вводимых из карантина ограничений и закрытия границ, жаловалась, что застряла в России, тогда как муж и дети находятся в США.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова

Сегодня, 11:14

Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Сегодня, 10:41

Никита Михалков обматерил критиков своей передачи «Бесогон ТВ»

Вчера, 21:06

Светлана Моргунова против того, чтобы сына кремировали

Вчера, 16:58

Пригожин рассказал, сколько денег он и Валерия ежегодно перечисляют в казну

Вчера, 16:36

Авторы «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Вчера, 14:13

Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына диктора Светланы Моргуновой

Вчера, 13:51

Лариса Гузеева рассказала о новом проекте «На даче»

Вчера, 12:46

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

Вчера, 12:40

У Анны Калашниковой украли телефон с интимными фотографиями

Вчера, 12:07

Полина Гагарина оставит мужа Дмитрия Исхакова после развода ни с чем

Вчера, 12:05

Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

Вчера, 11:05

Россиян возмутил темнокожий князь в сериале о Екатерине II

21-05-2020, 22:16

Бывший муж Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами головы

21-05-2020, 18:29

Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

21-05-2020, 17:44

Соседов рассказал о состоянии Бориса Моисеева

21-05-2020, 17:26

Популярная блогерша Холли Хаган рассказала, как испортила внешность пластикой

21-05-2020, 16:30

Ученые рассказали о простом способе защититься от рака молочной железы

21-05-2020, 15:39

Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

18-05-2020, 12:50

Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

17-05-2020, 19:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров