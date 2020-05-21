Дочь Владимира Машкова Мария рассказала, как живется в карантин в США

Актриса Мария Машкова, дочь знаменитого Владимира Машкова, проживает с мужем и детьми в США. Недавно она на своей странице в социальной сети решила рассказать своим подписчикам из России об особенностях карантина по-американски, а также как пандемия коронавируса изменила конкретно жизнь ее семьи.
По словам Маши Машкововй, во время режима самоизоляции она подтянула свое кулинарное мастерство и научилась готовить новые и необычные блюда.
Кроме того, теперь она не ходит в спортзал. Оказалось, что спортом можно заниматься весьма успешно дома. Для актрисы бегать по улице интереснее и увлекательнее, нежели на беговой дорожке.
А вот кинотеатра в карантинной жизни Машковой, особенно ее детям, не хватает. Поэтому семья должны была найти выход из полодения - и нашла. Киносеанс устроили дома. Залом послужил диван, но с пронумерованными местами у изголовья - места надо занимать там согласно «купленным билетам».
«Любимый проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми — пришлось нарушить карантин», — подписала Мария Машкова выложенный в сети ролик.
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Я не скучаю по ресторанам-я научилась готовить такие блюда, что меня можно брать шеф-поваром в хипстерское местечко?????? ??я не скучаю по спортклубам-оказалось, есть прекрасные онлаи?н занятия(и?ога, барре, пилатес, растяжка, HIIT-что хочешь), а бегать по улице намного приятнее, чем на беговои? дорожке?????+????+? Но даже любимыи? проектор не сравнится с походом в кинотеатр! Психанули с детьми-пришлось нарушить карантин. #movie #time
Напомним, ранее Мария Машкова, на заре вводимых из карантина ограничений и закрытия границ, жаловалась, что застряла в России, тогда как муж и дети находятся в США.
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