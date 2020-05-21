Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Сегодня, 10:41

Анна Морозова

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Надежда Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сделала шокирующее признание. Она рассказала о том, что была на грани жизни и смерти во время болезни.

Со слов певицы, у нее было поражено 80% легких, но врачи сообщили ей об этом, только когда при переводе из реанимации в обычную палату.

«Когда врачи меня переводили из реанимации в палату, они так на меня посмотрели и сказали: «Надь, теперь мы можем тебе это сказать. Тебе оставалось 5% жизни», — вспомнила звезда.

Бабкина поделилась, что за время пребывания в больнице с пневмонией, ее сын Данил заразился коронавирусом. Критическая ситуация в семье миновала. Теперь они вместе посещают реабилитационные процедуры в Лапино.

Недавно Бабкина впервые после выписки посетила театр «Русская песня», которым она руководит. Ее встретили с цветами и поздравлениями с выздоровлением. Отмечается, что она обсуждала с коллегами новый спектакль.

 Бабкина была госпитализирована 6 апреля. Несколько дней артистка пребывала в искусственной коме. Ее представитель сообщал, что у Бабкиной не обнаружили коронавирус, но в некоторых СМИ была информация, что двусторонняя пневмония у певицы была вызвана коронавирусом. 30 апреля звезду выписали.

Ранее военный врач Владимир Хорошев сообщил, что у народной артистки сильный иммунитет, поэтому ей повезло. С его слов, Бабкина «подхватила небольшое количество вируса». Врач сказал, что опасается за дальнейшую карьеру знаменитости. Вместе с тем специалист отметил её оптимистичный настрой и желание вернуться на сцену.

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