Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала развод

Недавно музыкант, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов объявил о грядущем разводе с Аленой Гавриловой. Сама Алена попросила пользователей сети дать ей время, чтобы прийти в себя после новости. При этом модель написала:

«Мне очень больно и тяжело».

Какое-то время она хранила молчание в соцсетях, а ее муж тем временем выкладывал в своем блоге фото с их дочерью Афиной. Сейчас малышке один годик. Эмин очень любит ее и готов играть с ней во что угодно. Поклонники восхищаются тем, какой Эмин любящий папа. Из-за молчания Алены пользователи стали подозревать: девочка будет жить с отцом, поэтому сейчас Гаврилова страдает и ей не до Инстаграма. Но Алена не смогла сдержать эмоций, и резко ответила хейтерам:

«Не пишите глупости, пожалуйста. Я не собираюсь выставлять фото с дочерью, для того чтобы все знали, что она живет со мной!».

На пороге развода супруги решили сохранить хорошие отношения ради любимой дочери. Напомним, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова поженились в июле 2018 года. Свадебное торжество прошло в загородном комплексе Agalarov Estate. Свой роман пара долгое время скрывала и публика узнала о об этом лишь в 2016 году. В декабре того же года у них родилась дочь Афина. Известно, что до встречи с Аленой Эмин был женат на старшей дочери президента Азербайджана Лейле, которая родила певцу двоих детей - двойняшек Али и Микаила. К тому же, Лейла Алиева удочерила девочку Амину, которую Эмин тоже воспитывает как родную. То есть, Эмин - многодетный отец.

В 2015 году супруги развелись, но сохранили теплые отношения, пишет Летидор .

Вероятно, что после развода с женой Эмин с его талантом и внешностью станет завидным холостяком.