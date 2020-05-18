Популярная певица Рита Ора опубликовала откровенные снимки в купальнике

Британская поп-певица косоварского происхождения Рита Ора решила во время изоляции поучаствовать в откровенной фотосессии. На снимках, появившихся в Инстаграме, шикарная блондинка предстала в бикини цвета хаки бренда MIRASWIM стоимостью 198 долларов. 29-летняя исполнительница, любимица дизайнера Карла Лагерфеельда, также надела золотистые браслеты и подвески.

Поклонники порадовались, глядя на свою любимицу, и оценили ее интригующий наряд.

«Почему ты такая красивая?», «Вдохновляешь меня каждый день!», «У тебя потрясающее тело», — написали они.

Отметим, что Рита Ора - талантливая и успешная поп-певица, музыкальные композиции которой не раз занимали первые места в хит-парадах Европы.

Видимо, знаменитости истосковались на карантине по драйву. С наступлением весны и лета многим захотелось примерить на себя привлекательный образ. Так, недавно бывшая модель Victoria's Secret Адриана Лима тоже показала себя на снимке. На фото 38-летняя супермодель запечатлена в черном бикини лежащей на диване у бассейна на территории своего дома.