Танос возглавил топ самых популярных кинозлодеев

Сегодня, 17:52

Ольга Громова

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Танос возглавил топ самых популярных кинозлодеев

Издание ToppCasino, полагаясь не только на симпатии зрителей, составило и обнародовало рейтинг самых популярных кинозлодеев. Возглавил топ популярный персонаж из комиксов Танос. Всего же в списке отрицательных героев, судьба которых киноманам интересна, более пяти десятков.

Танос из прошлогодней киноэпопеи «Мстители: Финал» с огромным бюджетом стал самым популярным кинозлодеем всех времен и народов.

Дарт Вейдер из «Звездных войн», хотя и появлялся на экранах еще много лет назад, все так же кажется любителям кино интереснейшим персонажем, который не может постареть. В рейтинге лучших из худших он на второй строчке.

Джокер из вселенной комиксов DC на третьей позиции. Здесь важно отметить, что речь идет о персонаже, которого сыграл Хит Леджер. Хоакин Феникс также неплох и бешено популярен, но персонажу в его исполнении в рейтинг попасть не удалось.

В топ-10 также попали Лорд Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», товарищ Дарта Вейдера по «Звездным войнам» Кайло Рен, а также Ганнибал Лектер и Лорд Фаркуад из «Шрэка».

Заметим, что эксперты и зрители к этому рейтингу отношения не имеют. Издание составило на редкость прозрачный топ, поэтому обвинить его в предвзятости нельзя. Дело в том, что специалисты учитывали три параметра - рейтинг фильма с участием злодея, количество запросов в поисковых системах  по нему и, непосредственно, количество просмотров страницы персонажа в официальной «Википедии». Все вместе суммарно и позволило выявить победителя.

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