Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Заслуженному тренеру и мастеру спорта СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой абсолютно не понравился фильм «Лед». Она утверждает, что он недоработан. Тренер считает, что из-за этого молодежь не сможет прочувствовать реальный мир фигурного катания.

Тарасова считает, что создание фильма «Лед» было просто желанием обогатиться на популярном виде спорта. С ее слов, фигурное катание сейчас расцветает заново. Десятки тысяч людей смотрят соревнования по федеральным телеканалам.

«Это говорит о том, что есть спрос и интерес. Люди нуждаются в зрелищах и положительных эмоциях, а то, что сейчас показывают по телевидению, людям надоело», — высказалась Татьяна Тарасова.

Но то, что запечатлено в фильме, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Например, она не заметила заявленного сходства между собой и героем Марии Ароновой.

«Я этот фильм не досмотрела, мне стало скучно. Не думаю, что при создании своего образа Аронова ориентировалась на меня. Нет вообще ничего общего. Нет никакой художественной ценности. Есть только глупость и бездарность», — отметила знаменитость.

При этом фильм «Лед» стал сенсацией для российского зрителя. Он получил множество положительных отзывов и собрал в прокате полтора миллиарда рублей.