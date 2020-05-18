Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Заслуженному тренеру и мастеру спорта СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой абсолютно не понравился фильм «Лед». Она утверждает, что он недоработан. Тренер считает, что из-за этого молодежь не сможет прочувствовать реальный мир фигурного катания.
Тарасова считает, что создание фильма «Лед» было просто желанием обогатиться на популярном виде спорта. С ее слов, фигурное катание сейчас расцветает заново. Десятки тысяч людей смотрят соревнования по федеральным телеканалам.
Но то, что запечатлено в фильме, не имеет никакого отношения к реальной жизни. Например, она не заметила заявленного сходства между собой и героем Марии Ароновой.
При этом фильм «Лед» стал сенсацией для российского зрителя. Он получил множество положительных отзывов и собрал в прокате полтора миллиарда рублей.
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