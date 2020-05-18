Муж Гагариной после новостей о разводе заинтриговал соцсети странным посланием

Сегодня, 13:58

Ольга Громова

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Муж Гагариной после новостей о разводе заинтриговал соцсети странным посланием
Фотограф Дмитрий Исхаков

Фотограф Дмитрий Исхаков, муж певицы Полины Гагариной, после новостей о разводе пары вдруг прервал молчание. Правда, его публикация на страничке в соцсети ясности не внесла, а лишь еще больше заинтриговала публику.

Дмитрий Исхаков выложил фото старушки, которая игриво подмигивает, и снабдил его неоднозначной подписью:

«Графиня изменившимся лицом бежит к пруду».

Снимок и подпись сразу же вызвали море ассоциаций у подписчиков пары. Некоторые сочли, что это зашифрованное признание о разводе с Полиной. Некоторые даже уловили сходство между старушкой на фото и Гагариной.

«Графиня — Полина?», «Это о Полине?», - принялись дожимать Исхакова фанаты.

Но он не сдался и стойко держится, храня интригу. Лишь немногие подписчики догадались, что пока еще супруг звезды эстрады процитировал Ильфа и Петрова. Это строчка из телеграммы Бендера к подпольному миллионеру Корейко из «Золотого теленка».

Считается, что фраза про графиню вышла из-под пера журналиста Николая Эфроста, который в 1910 году отправил телеграмму с таким же текстом после того, как ему стало известно о том, что жена Льва Толстого пошла топиться по причине развода с писателем после 50 лет брака.

«Дмитрий, что вы нас пугаете!», «Толстой в шоке» «Так не шутят», - укорили россияне Исхакова.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014-м, а в 2017-м у них родилась дочь.

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