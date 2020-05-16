Сын Елены Яковлевой опять меняет внешность

Денис Шальных - сын знаменитой мамы Елены Яковлевой - поделился с подписчиками своего аккаунта Instagram последними новостями из своей жизни. В частности, он опять изменил свою внешность, коротко подстригшись. Большая часть поклонников талантливой актрисы знают об увлечении ее сына разными экспериментами с собственной внешностью и, зачастую, реагируют на это не всегда однозначно. С ног до головы, включая лицо, тело Дениса украшают цветные тату. Узнав об очередном изменении внешности, многие встревожились, ожидая увидеть нестандартный результат. Но в этот раз для смены имиджа Денис обошелся без новых татуировок, ограничившись короткой стрижкой.

Денис прокомментировал свое решение тем, что ему уже надоели отросшие волосы, ведь последний раз своей прической он занимался примерно год назад. Тогда он выкрасил отдельные пряди ярко-розовым цветом.

К слову, Денис Шальных был женат на Виктории Мельниковой. Но несколько лет назад отношения в семье стали портиться. Жена подозревала супруга в изменах. Все это привело к разводу пары. Несмотря ни на что, актриса Елена Яковлева всегда поддерживает своего сына и даже защищает его от "сетевых" недоброжелателей.