Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

Любовь Успенская в своем Инстаграме рассказала об опасности коронавируса и призвала поклонников серьезно относиться к сложившейся ситуации. Как она отметила, COVID-19 - не чья-то выдумка, а заболевание, которое уносит жизни людей. В этой связи певица упомянула своих знакомых, которые стали жертвами опасной инфекции.

В частности, она сообщила, что ее друзья, живущие в других странах, сейчас проходят лечение, а некоторые скончались.

Королева шансона также попросила скептиков не сомневаться в том, что вирус существует и он весьма опасен.

Кроме того, Успенская рассказала, как коротает дни на самоизоляции. Она призналась, что персонал дома и помощники за время эпидемии стали ее семьей. А реальные члены ее семейства находятся далеко: муж и дочь певицы проживают в США. Вообще, воспоминание о дочери, Татьяне Плаксиной, видимо, вызывает у артистки душевную боль.

На вопрос об отношениях с 30-летней дочкой, которая ранее обвинила мать во многих своих проблемах, Успенская отвечать не стала. Напомним, Татьяна заявила, что мать давала ей наркотики, применяла к ней физическое и моральное насилие, а также отправила в клинику, где из нее «сделали овощ», пишет Московский Комсомолец .

Спустя какое-то время Татьяна отказалась от своих слов, заявив, что сотрудники программы оказали на нее давление. Юрист Успенской, Александр Бенхин, поспешил заявить, что у Плаксиной хронический шизофреноподобный психоз, поэтому она не в силах контролировать свои действия.