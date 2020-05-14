Тарасов наконец рассказал о причинах развода с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов долго не делился подробностями своих отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Он решил прервать молчание из-за того, что певица говорит о нем неприятные вещи.

В беседе с Аленой Жигаловой на шоу «Алена, блин!» 33-летний спортсмен поделился историей любви и подробностями развода с Ольгой Бузовой. Со слов Тарасова, причиной развода стало нежелание бывшей супруги заводить детей. Он рассказал, что телезвезда поставила условие, что она согласна на появление детей только в браке. При этом сам Тарасов не спешил играть свадьбу после своего предыдущего развода. Тогда пара сошлась на том, что будет составлен брачный контракт. В итоге свадьбу звездная пара сыграла, однако детьми они так и не обзавелись. Футболист винит в этом Бузову.

С его слов, они оба проходили медицинские обследования, но ни у кого не было выявлено патологий, которые могут провоцировать бесплодие. Ольга Бузова, в свою очередь, обвиняла Тарасова в том, что это он не может иметь детей. Как говорит Тарасов, Бузова наотрез отказывалась обсуждать тему детей и продолжала много работать. Он считает, что певица просто не хотела их.

Дмитрий Тарасов считает, что бывшая жена втайне от него принимала противозачаточные средства. Врач сказал, что по анализам этого нельзя определить и предложил Дмитрию предложить Ольге ЭКО. Звезда согласилась, но когда супруг сказал, что хочет мальчика и девочку, отказалась, аргументируя тем, что не хочет двоих.

Футболисту надоели эти постоянные разногласия, он уже не чувствовал супружеской близости с телезвездой, поэтому принял окончательное решение расстаться. Бузова не хотела развода и просила мужа остаться. Но все ее старания были напрасными. Тарасов ушел от нее, ему была очень неприятна вся эта ситуация, и он признается, что даже ушел в запой на какое-то время.

Также Тарасов опроверг слухи о том, что он закрутил роман со своей нынешней супругой Анастасией Костенко, будучи в браке с Ольгой.

Он утверждает, что с Анастасией он познакомился в компании общих друзей уже после расставания с Бузовой. Дмитрий Тарасов не жалеет о браке с Бузовой. Также он рад, что они так и не завели общих детей. После развода они пересеклись лишь однажды – в их любимом ресторане, и не обмолвились ни словом. Тарасов утверждает, что если он будет случайно встречать Ольгу, то будет вежливо с ней здороваться.