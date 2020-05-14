Соседов высказался о пении Бабкиной после пневмонии

Сегодня, 18:52

Анна Морозова

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Соседов высказался о пении Бабкиной после пневмонии

Знаменитый российский музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал видео, на котором поет Надежда Бабкина. Артистка спела "День Победы" в необычном стиле, что вызвало возмущение у поклонников.

В день Победы в Великой Отечественной войне народная артистка Надежда Бабкина поздравила своих подписчиков в Instagram. Бабкина исполнила самую известную военную песню. Пользователи Сети остались недовольны исполнением, обвинив певицу в фривольном пении и театральности.

Скандально известный музыкальный критик Сергей Соседов также раскритиковал творчество артистки. Он сказал, что Бабкина исполнила великую песню придурковато. Продюсер высказал мнение, что смотреть на такое исполнение классической композиции неприятно. Также критик считает, что деньги портят Бабкину, и она уже вытворяет все, что только захочет.

Около месяца назад Надежда Бабкина перенесла двустороннюю пневмонию. Артистка рассказала, что она почувствовала помутнение, сонливость, затрудненное дыхание. В приемном покое певица уже не могла ходить.

После операции звезду кормили через зонд и помогали передвигаться по палате. У нее совсем не было сил. Медикам удалось спасти Бабкину, и она не перестает благодарить их за это.

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