Кушанашвили считает, что Агаларов и Гаврилова развелись из-за карантина

Отар Кушанашвили считает, что причиной развода певца Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой является карантин. Он предполагает, что из-за длительной самоизоляции в семье участились и усугубились конфликты.

Карантин стал серьезным испытанием для многих влюбленных пар, и Агаларов с Гавриловой не стали исключением. Супруги не привыкли проводить так много времени вместе, из-за этого стали часто ссориться. Это привело к усугублению существующих в браке проблем. В конечном итоге пара решила развестись.

Кушанашвили утверждает, что количество разводов на фоне карантина увеличилось. Многие пары осознали бесперспективность своего союза, проведя вместе всего несколько недель.

Также телеведущий привел в пример проблемы в отношениях Марата Башарова. Хорошо, что семейные проблемы звездной пары не пошли по такому сценарию. Однако Отар Кушанашвили считает, что решают проблемы таким способом только «записные социопаты», которых «смешивают с неизлечимыми романтиками».

У Агаларова все решилось гораздо цивилизованнее и гуманнее. Первый вице-президент группы компаний Crocus Group просто забыл, что «бутафорский Instagram не заменяет сердца», а сердце может и заболеть, если все идет не так, как хотелось бы.