Кушанашвили считает, что Агаларов и Гаврилова развелись из-за карантина

Сегодня, 13:38

Анна Морозова

0

Image 16+
Кушанашвили считает, что Агаларов и Гаврилова развелись из-за карантина

Отар Кушанашвили считает, что причиной развода певца Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой является карантин. Он предполагает, что из-за длительной самоизоляции в семье участились и усугубились конфликты.

Карантин стал серьезным испытанием для многих влюбленных пар, и Агаларов с Гавриловой не стали исключением. Супруги не привыкли проводить так много времени вместе, из-за этого стали часто ссориться. Это привело к усугублению существующих в браке проблем. В конечном итоге пара решила развестись. 

Кушанашвили утверждает, что количество разводов на фоне карантина увеличилось. Многие пары осознали бесперспективность своего союза, проведя вместе всего несколько недель.

Также телеведущий привел в пример проблемы в отношениях Марата Башарова. Хорошо, что семейные проблемы звездной пары не пошли по такому сценарию. Однако Отар Кушанашвили считает, что решают проблемы таким способом только «записные социопаты», которых «смешивают с неизлечимыми романтиками». 

У Агаларова все решилось гораздо цивилизованнее и гуманнее. Первый вице-президент группы компаний Crocus Group просто забыл, что «бутафорский Instagram не заменяет сердца», а сердце может и заболеть, если все идет не так, как хотелось бы.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости

14-05-2020, 13:24

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

14-05-2020, 11:52

Александр Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках

13-05-2020, 21:02

Фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди критики посчитали второсортным

13-05-2020, 10:29

Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти за фильм «На Париж!»

12-05-2020, 15:12

Анастасия Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

12-05-2020, 12:16

Влад Соколовский сообщил, что заразился коронавирусом

12-05-2020, 12:10

Создатели сериала «Ведьмак» рассказали о монстрах из первого сезона

12-05-2020, 09:52

Гуф рассказал, как его жизнь изменили тяжелые наркотики

12-05-2020, 08:30

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

11-05-2020, 16:56

«Танцующий миллионер» из Италии 52-летний Джанлука Вакки впервые станет отцом

11-05-2020, 10:19

Бузову распекли за фотосессию в День Победы

10-05-2020, 19:31

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

9-05-2020, 18:25

Российская Little big представила новый клип Hypnodancer

8-05-2020, 22:02

66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

8-05-2020, 16:14

Папарацци запечатлели Кардашьян в крошечном бикини

8-05-2020, 12:49

Бабкина рискует не вернуться на сцену после болезни

8-05-2020, 12:21

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

8-05-2020, 09:50

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

8-05-2020, 08:31

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон беременеть

7-05-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров