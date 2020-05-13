Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

Сегодня, 15:45

Анна Морозова

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Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

Отечественная модель и телеведущая Маша Малиновская решила сделать очередное изменение своей внешности. Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной. 

В своем Instagram Маша Малиновская поделилась с поклонниками, что пластика прошла успешно. Звезда показала палату в клинике, где ей делали операцию. Свое лицо она пока не готова показывать.

Ранее Малиновская рассказывала, что неоднократно прибегала к пластической хирургии, в частности делала коррекцию губ, груди и лица. Модель заявила, что пластические операции не всегда были удачными. Поэтому она решила делать блефаропластику верхних век и подтяжку бровей у хирурга Айзы Анохиной. 

Маша Малиновская затрудняется назвать точное время проведения операции. По «внутренним ощущениям» процедура длилась 1,5-2 часа. Также телеведущая не огласила и стоимость операции. Она порекомендовала желающим обсуждать это напрямую с нужным специалистом. Также Малиновская предполагает, что ее выпишут из клиники в ближайшие несколько часов.

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