Василиса Володина раскрыла тайну развода Эмина Агаларова

Буквально пару дней назад в СМИ прозвучала новость о разводе Эмина Агаларова. Известный астролог Василиса Володина приоткрыла тайну развода известного певца и бизнесмена. Чуть менее двух лет назад Эмин Агаларов с моделью Аленой Гавриловой объявили о свадьбе. В браке у них появилась дочка Афина. Теперь же в своем аккаунте в Instagram артист объявил о разрыве с моделью. И сопроводил грустный текст их свадебным снимком, когда пара была так счастлива. В день публикации у тещи Агаларова был день рождения, а у поклонников пары сложилось мнение, что сама Алена узнала о предстоящем расставании из соцсетей.

Существует множество версий развода. Преобладают среди них такие: звездный брак развалил влиятельный отец супруга - Араз Агаларов. Поговаривают, что он не очень жаловал свою невестку. Также бытует мнение, что сам Эмин завел любовницу.

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина заявила о своем видении ситуации. Так, по ее версии получается, что виной всему - выбранная дата свадьбы пары. Это число оказалось неудачным и повлияло на всю семейную жизнь супругов. Регистрация брака прошла на следующий день после солнечного затмения, когда Венера была в Деве - уже этот факт говорит о сухости чувств, а также о быстром охлаждении молодоженов друг к другу.

«Авантюра чистой воды», - подытожила Володина.