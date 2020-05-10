Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости

Рэпер Джиган рассказал Тимати о своем лечении от наркозависимости в реабилитационной клинике. Известные российские рэперы Джиган и Тимати пообщались в прямом эфире в Instagram. Между исполнителями состоялась дружеская непринужденная беседа, несмотря на старые конфликты. Когда-то Джиган был артистом лейбла Black Star, но потом ушел в сольную карьеру.

В онлайн-разговоре в соцсети Тимати сказал, что Джиган стал выглядеть гораздо лучше. Джиган же рассказал о пережитых страданиях в реабилитационной клинике. Также он признался, что очень переживает из-за конфликта с супругой Оксаной Самойловой. Семейные проблемы Джигана и Самойловой возникли из-за наркотической зависимости рэпера.

«Ты даже не представляешь, что я пережил: клиника, лечение, 90 капельниц ... И это только за три недели! Никому такого не пожелаю. Всем понятно, что наркотики — это зло», — разоткровенничался Джиган.

Джиган признался, что его буквально спасла жена. Хотя Оксана Самойлова подала на развод, но исполнитель все еще надеется получить прощение и восстановить отношения с супругой. К слову, у звездной пары четверо детей.