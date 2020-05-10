Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости

Сегодня, 13:24

Анна Морозова

0

Image 16+
Джиган рассказал, что Самойлова спасла его от зависимости
Рэпер Джиган

Рэпер Джиган рассказал Тимати о своем лечении от наркозависимости в реабилитационной клинике. Известные российские рэперы Джиган и Тимати пообщались в прямом эфире в Instagram. Между исполнителями состоялась дружеская непринужденная беседа, несмотря на старые конфликты. Когда-то Джиган был артистом лейбла Black Star, но потом ушел в сольную карьеру.

В онлайн-разговоре в соцсети Тимати сказал, что Джиган стал выглядеть гораздо лучше. Джиган же рассказал о пережитых страданиях в реабилитационной клинике. Также он признался, что очень переживает из-за конфликта с супругой Оксаной Самойловой. Семейные проблемы Джигана и Самойловой возникли из-за наркотической зависимости рэпера.

«Ты даже не представляешь, что я пережил: клиника, лечение, 90 капельниц ... И это только за три недели! Никому такого не пожелаю. Всем понятно, что наркотики — это зло», — разоткровенничался Джиган.

Джиган признался, что его буквально спасла жена. Хотя Оксана Самойлова подала на развод, но исполнитель все еще надеется получить прощение и восстановить отношения с супругой. К слову, у звездной пары четверо детей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Бузову распекли за фотосессию в День Победы

10-05-2020, 19:31

Пит Джерасимо ответил недоброжелателям Адель на критику певицы

9-05-2020, 18:25

Российская Little big представила новый клип Hypnodancer

8-05-2020, 22:02

66-летняя Любовь Успенская хочет сняться для Playboy

8-05-2020, 16:14

Папарацци запечатлели Кардашьян в крошечном бикини

8-05-2020, 12:49

Бабкина рискует не вернуться на сцену после болезни

8-05-2020, 12:21

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

8-05-2020, 09:50

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

8-05-2020, 08:31

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон беременеть

7-05-2020, 15:10

45-летняя Навка показала себя без макияжа

7-05-2020, 15:05

Девушка с самыми большими губами снова увеличила их

7-05-2020, 08:41

Рудковская и Плющенко прокомментировали информацию о психическом расстройстве их сына

5-05-2020, 22:54

Светлана Бондарчук показала в Сети свою особенную дочь

5-05-2020, 16:14

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

5-05-2020, 15:16

Стефани Майер заговорила о продолжении саги «Сумерки»

5-05-2020, 14:57

Поклонники не узнают звезду «Великолепного века» Селима Байрактара

5-05-2020, 09:54

Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса

4-05-2020, 08:28

66-летний Макаревич женился на молодой иностранке

2-05-2020, 20:13

Врачи Надежды Бабкиной опровергли выписку артистки

30-04-2020, 23:34

Продюсер шоу «Маска» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

30-04-2020, 23:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров