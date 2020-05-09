Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Сегодня, 16:56

Ольга Громова

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Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии. Она у него солидная - порядка 60 тысяч рублей в месяц.

Многие знаменитости в условиях самоизоляции жалуются на то, что им не хватает денег. Юрий Стоянов материально не стеснен. Актер признается, что в деньгах особо не нуждается, но даже во время связанных с коронавирусом ограничений продолжает работать - дома, в условиях самоизоляции.

И это притом, что он спокойно мог бы прожить на пенсию. Половина из этой суммы - 30 тысяч - это надбавка за «народного» (Юрий Стоянов - народный артист России, - ред).

Юрий Стоянов в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что поскольку из-за коронавируса съемки всех сериалов в павильонах приостановлены, он снимает кино дома. Артист запустил в соцсетях мини-сериальчик «Стоянов в изоляции».

Съемки ведутся в доме, в бане на приусадебном участке Стояновых под Москвой. Это, говорит актер, способ профессионального и душевного выживания для него. Свою работу в Сети он не монетизировал, поэтому денег за нее не получает. А самым первым его помощником выступает жена.

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