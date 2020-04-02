В сети опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

Сегодня, 10:50

Анна Лисова

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В сети опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
Изображение stokpic с сайта Pixabay

С 7 апреля на видеосервисе Wink появится фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи, который озвучил Дмитрий «Гоблин» Пучков. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте переводчика, пишет «Телепрограмма». Ранее фильм «Джентльмены» в онлайн-прокате показали многие крупные российские кинотеатры. Поэтому посмотреть его можно было дома, не нарушая режим самоизоляции.

Стоит отметить, что перевод «Гоблина» любят многие зрители в России, особенно если говорить о картинах Гая Ричи. Ведь многие его картины выходили в нашей стране как раз в озвучке «Гоблина». И его озвучка до сих пор пользуется успехом.

Дмитрий Пучков работает над многими проектами как переводчик, а также нередко озвучивает фильмы и сериалы. В частности, именно он работал над шоу «Эш против зловещих мертвецов».

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