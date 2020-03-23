Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

Сегодня, 15:31

Сергей Кузнецов

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Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

Писатель Борис Акунин, который вчера вкратце сообщил, что болеет коронавирусом, сегодня более подробно описал течение болезни.

По его словам, первые симптомы он ощутил в пятницу 13-го. В тот же день инфекцию подхватила и его жена. У жены симптомы были совсем легкие: в первый день немного поднялась температура, и потом два дня было небольшое недомогание в сочетании с полным пропаданием обоняния, что является очень характерным симптомом коронавируса.

У самого писателя болезнь была в средней тяжести. Это выглядело как "паршивый затяжной грипп" с высокой температурой. Отличие от классического гриппа состояло в том, что даже через неделю никакого улучшения не происходит. Каждый день температура поднималась до 39, больной сбивал ее парацетамолом, но на следующее утро температура поднималась опять. Так продолжалось дней десять. Проблем с дыханием (наиболее опасное осложнение) не происходило, поэтому скорую Акунин не вызывал, а "в злобном, но спокойном состоянии" слушал аудиокниги. На 11-й день болезни больного посетил врач, прописавший курс антибиотиков.

Акунин подчеркнул, что "чем позже вы заболеете, тем легче будет вас вылечить", так как у врачей быстро накапливается опыт лечения, и призвал не заниматься самолечением, в том числе антибиотиками, включая гидроксихлорохин, эффективность которого все еще не доказана.

Акунин напомнил, что не так страшен сам вирус, как паника вокруг него, и призвал вести себя ответственно, помогать старикам, оказавшимся в социальной изоляции.

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Борис Акунин коронавирус

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