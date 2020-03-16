Анастасия Волочкова посоветовала, как не заразиться коронавирусом

Анастасия Волочкова нормально относится к карантину и старается выполнять все предписания врачей. Экс-прима Большого считает, что ее примеру должны последовать все и отказаться от походов по кафе и ресторанам, концертным и спортивным залам.

Это мера вынужденная, но обязательная. Как и в случае с путешествиями. Настя никуда лететь не собирается и уже в связи с пандемией отменила несколько концертов.

«Я переживаю за своего зрителя, потому что я никогда не отменяю концерты. Балерины даже в Великую Отечественную войну выступали, и Шостакович симфонию играл. Но сейчас другое время. И чтобы завтра все стало хорошо, нужно сегодня сделать то, о чем нас просят»,

— поведала Волочкова в интервью «Ридусу».

Балерина дала несколько советов, как защитить себя от заболевания. По ее мнению, шаги по профилактике настолько очевидны, что ей странно. Неужели многие только узнали, что надо часто мыть руки?

Балерина рекомендует делать это как можно чаще - вчера, сегодня, завтра.

«После посещения общественных мест нужно промывать нос перекисью водорода, мылом и водой», - подчеркивает она.

А еще укрепление организма и закаливание никто не отменял. Анастасия Волочкова советует обратить свой взор на правильное питание, а также заниматься спортом - в данный момент пока дома.

Сама звезда обливается холодной водой - привычку привил ей отец. Поскольку карантин она переживает в своем подмосковном доме, то и дальше будет обливаться.

Не стоит скупать в бешеных количествах гречку, макароны и туалетную бумагу. Это искусственно созданный ажиотаж, убеждена балерина, и он ни к чему - провизии хватит на всех.

«Китай победил этот вирус железной дисциплиной. Если у нас будут соблюдаться те же меры, то все это обойдет нас стороной. Мы должны применить к себе опыт и Китая, и Израиля, и Франции, и Италии», - резюмировала Волочкова.





Напомним, по последним данным, в России 114 человек заразились новым китайским коронавирусом.







