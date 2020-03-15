Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Сегодня, 16:10

Александр Зуев

0

Image 16+
Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Певица Наталья Ионова будет выступать только под своим именем. Недавно Максим Фадеев пообещал представить миру новую Глюкозу - певицу, которая унаследует от предшественницы сценическое имя. При этом он подчеркнул, что песни новой звезды будут написаны в стиле, похожем на раннее творчество Глюкозы. 

Помимо прочего, Фадеев сообщил, что собирается воссоздать группу «Серебро», которая может стать настоящим шоком для поклонников. Продюсер отметил, что появление нового коллектива станет ярким событием в российском шоу-бизнесе. К слову, Наталья Ионова-Чистякова пока не комментировала эту новость. Она по-прежнему позиционирует себя как Глюкозу, пишет Paparazzi.ru. Под этим псевдонимом она продвигает новую песню под названием «Танцевач». 

Ранее стало известно, что Макс Фадеев распустил всех артистов, которые сотрудничали с его продюсерским центром MALFA. Он объяснил свое решение тем, что в исполнителях нет никакого прогресса, а их деятельность назвал "болотом с квакающими жабами". Напомним, что певица Наргз Закирова сейчас сотрудничает с Виктором Дробышем, однако Фадеев запретил ей исполнять песни, написанные во время работы с ним.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Вчера, 11:55

Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли обвинили в хайпе на коронавирусе

Вчера, 10:21

Анастасию Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом

15-03-2020, 12:17

«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская дала оценку вокальным данным звезд

15-03-2020, 10:18

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

14-03-2020, 19:36

Премьеру девятой части «Форсажа» перенесли на год из-за коронавируса

13-03-2020, 11:53

Оксана Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

12-03-2020, 17:07

Пранкеры Вован и Лексус разыграли принца Гарри

11-03-2020, 22:22

Ксения Бородина показала шикарный отдых в Куршевеле

11-03-2020, 22:18

Добронравов заявил о завершении съемок «Сватов-7»

11-03-2020, 20:34

Ирина Шейк продемонстрировала обвисший живот

11-03-2020, 18:54

"Выскочка и хвастун": Эдуард Лимонов обрушился с критикой на Захара Прилепина

11-03-2020, 18:42

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

11-03-2020, 13:06

Анастасия Макеева впервые опубликовала в соцсети фото с мужем

10-03-2020, 23:18

Яна Рудковская ушла на карантин по коронавирусу

10-03-2020, 01:30

Пригожин предрекает массовую отмену концертов в России

9-03-2020, 19:24

Лариса Гузеева вступила в решительный бой с лишним весом

9-03-2020, 15:07

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в рехабе

9-03-2020, 13:51

Киркоров купил балахон с фресками и каменьями за 19 миллионов рублей

9-03-2020, 13:27

Дочь бывшего вратаря сборной России подозревают в наркоторговле

8-03-2020, 21:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров