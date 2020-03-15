Лишить Глюкозу сценического имени собирается Максим Фадеев

Певица Наталья Ионова будет выступать только под своим именем. Недавно Максим Фадеев пообещал представить миру новую Глюкозу - певицу, которая унаследует от предшественницы сценическое имя. При этом он подчеркнул, что песни новой звезды будут написаны в стиле, похожем на раннее творчество Глюкозы.

Помимо прочего, Фадеев сообщил, что собирается воссоздать группу «Серебро», которая может стать настоящим шоком для поклонников. Продюсер отметил, что появление нового коллектива станет ярким событием в российском шоу-бизнесе. К слову, Наталья Ионова-Чистякова пока не комментировала эту новость. Она по-прежнему позиционирует себя как Глюкозу, пишет Paparazzi.ru . Под этим псевдонимом она продвигает новую песню под названием «Танцевач».

Ранее стало известно, что Макс Фадеев распустил всех артистов, которые сотрудничали с его продюсерским центром MALFA. Он объяснил свое решение тем, что в исполнителях нет никакого прогресса, а их деятельность назвал "болотом с квакающими жабами". Напомним, что певица Наргз Закирова сейчас сотрудничает с Виктором Дробышем, однако Фадеев запретил ей исполнять песни, написанные во время работы с ним.