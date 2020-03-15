Вика Боня: «Не страшно, если вымрет половина человечества»

Телеведущая Виктория Боня увидела пользу от коронавируса. Как отметила телеведущая, люди испортили планету, поэтому ей нужно очиститься. Коронавирус сократит население мира, спасет планету от гибели, заявила Виктория Боня в Instagram. 40-летняя модель считает, что коронавирус нужен Земле и ей он не страшен. По мнению Бони, важно, чтобы планета выжила и «давала плоды». Иными словами, Боня уверена, что смертельный вирус пойдет людям на пользу, даже если наполовину «вымрет человечество».

Телеведущая считает, что все в этой жизни - и плохое, и хорошее - от Всевышнего. По словам звезды «Дома-2», ситуация с коронавирусом дает передышку планете.

«Потому что просто планету сожрали, планету загубили. Материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце!», - отмечает Виктория.

При этом она извинилась за свои слова и отметила, что сказала без лукавства, пишет News.ru. Она подчеркнула, что выражает только свое мнение, которое никому не навязывает. Вскоре Боня опубликовала свою речь в сториз, однако быстро удалила видео. Видимо, она поняла, что перегнула палку и вызвала негодование даже у своих поклонников.

На сегодняшний день заболевших по всему миру насчитывается более 181 тысячи человек. Жертвами коронавируса стали 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В России зафиксировано 93 случая инфицирования. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, шестерых уже выписали из больницы.