Макс Фадеев ответил на вопрос о романе с солисткой группы SEREBRO

Известный российский продюсер и певец Макс Фадеев прокомментировал свой конфликт с участницами группы SEREBRO, а также высказался о романе с одной из солисток. В коллективе их было три, но восстание певиц поддержала только одна из них - Елена Темникова.

Фадеев в интервью корреспондентам программы «Новые русские сенсации», которая выходит на канале НТВ, заявил, что к своим подопечным всегда относился честно. Но когда до него дошло, что его просто используют, решил попросту отдалиться от всех троих.

«Мне приписывают разные отношения — что с первой, что со второй, что с третьей. Всё это чушь. Я могу рассказать о своих настоящих отношениях, но не здесь и не сейчас», - цитирует Фадеева НТВ.





Он добавил, что у каждого мужчины есть свои скелеты в шкафу. Продюсер не исключение, но его скелеты больше похожи на «мягкие игрушки».

Сразу три певицы — Полина Гагарина, Елена Темникова из группы SEREBRO и Наргиз — выступили против Макса Фадеева, обвинив его едва ли не во всех смертных грехах.

О том, как на обвинение каждой из них ответил Макс, станет известно в новом выпуске программы «Новые русские сенсации». Выпуск так и называется - «Восстание певиц».