Анастасию Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом

Сегодня, 12:17

Александр Зуев

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Анастасию Волочкову раскритиковали за вечеринку с сухим льдом

Анастасия Волочкова устроила в ресторане шикарную вечеринку. Балерина выложила в Instagram видео с изысканным ужином и дымящимся сухим льдом. Причем она пришла в восторг от этого зрелища.

Пользователи сети, находящиеся под впечатлением трагедии в семье блогера Екатерины Диденко, резко раскритиковали танцовщицу за ее беспечность. 

«Опять сухой лед, ждем видео из реанимации», «Все живы?», «Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете?». - написали комментаторы.

Как выяснилось, этот праздник балерине устроил ее ухажер.

Напомним, недавно вся страна обсуждала шокирующий инцидент, когда на банной вечеринке по случаю дня рождения блогера было использовано 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана.

Вещество вступило в реакцию с водой и  выделило углекислый газ, поэтому дышать в помещении стало нечем. Трое из компании,  включая мужа виновницы торжества, скончались. Еще несколько гостей пострадали. Глядя на то, как проводит время Волочкова, подписчики сочли, что она поступает также нелепо и безрассудно, как и Диденко.

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