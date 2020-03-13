«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская дала оценку вокальным данным звезд

Сегодня, 10:18

Ольга Громова

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«Разбомбить всех»: Любовь Казарновская дала оценку вокальным данным звезд

Оперная певица Любовь Казарновская член жюри вокального шоу «Призрак оперы», в котором эстрадные знаменитости выходят на сцену с оперным репертуаром. Некоторые из них откровенно ее разочаровывают. В шоу «Секрет на миллион» она оценила вокальные данные отечественных звезд.

По словам Любови Казарновской, лучше всех в опере себя проявил Филипп Киркоров - у него были очень «хорошие попадания». Оперная певица также считает удачным исполнение старинных арий Димой Биланом - он ее привел в совершенный восторг.

А вот выступления Валерии и Полины Гагариной в опере оставляли желать лучшего и совершенно не убедили члена жюри. Зато они блистали в романсах, заявила Казарновская.

«Я была и лояльна, и строга, но я не говорила и половины того, что мы должны были говорить. В оперном репертуаре надо было разбомбить всех, почти всех», - резюмировала звезда оперы.

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