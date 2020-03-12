Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Актриса Людмила Артемьева не снималась в сериале «Сваты-7».

Новость о том, что сыгравшая Ольгу Ковалеву-Беркович Людмила Артемьева отказалась от съемок в седьмом сезоне «Сватов», огорчила многих поклонников этого сериала. Ведь героиня Людмилы Артемьевой полюбилась многим за свой яркий характер.

Тем не менее, сценаристы смогли выйти из ситуации. Они ввели в сериал не менее интересный персонаж. Теперь в «Сватах» своей эксцентричностью и спонтанностью будет радовать зрителя мама Джека – американца, который станет мужем Женьки Ковалевой.

Мама Джека уже мелькала на фотографиях со съемочной площадки сериала. Но эта героина была на фото запечатлена со спины, либо с большого расстояния. Поэтому кто же ее играет, съемочная группа держит пока в секрете.

Отметим, как рассказала актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в «Сватах» Валентину, Артемьева не захотела сниматься в продолжении сериала из-за гонорара. Сумма, которую ей предложили, ее не устроила, поэтому она не появится в новом сезоне.

В деревне Дуличи недалеко от Минска завершились съемки зимних эпизодов сериала. Как только станет по-настоящему тепло, будут отсняты и летние эпизоды. Планируется, что сериал «Сваты-7» выйдет на экраны в 2021 году.